به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، قیمت پایه این محصول ۸ میلیارد و۷۱ میلیون تومان اعلام شده و متقاضیان جهت شرکت در این عرضه ملزم به پرداخت ۱۰ درصد از قیمت پایه به عنوان پیش‌پرداخت خواهند بود. موعد تحویل آن ۳۰ روز پس از انجام معامله تعیین شده است.

مشخصات فنی کشنده بایک X۹

این محصول با برخورداری از توان فنی مناسب و طراحی به‌روز، گزینه‌ای قابل اتکا برای فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای محسوب می‌شود.

بایک X۹ کشنده شرکت بهمن دیزل دارای موتور CUMMINS با حجم ۱۲۹۰۰ سی‌سی و ۵۶۰ اسب بخار قدرت دارد. این پیشرانه، از نوع شش سیلندر خطی و تزریق مستقیم بوده که به توربوشارژ، اینترکولر و سیستم کنترل آلایندگی SCR مجهز است.

بایک X۹ که تاییدیه ADR بر اساس استاندارد اروپا برای حمل کالاهای خطرناک (تانکر سوخت و…) را دارد و از امکاناتی همچون سیستم محدود کننده سرعت( Speed limiter) دسته تعویض دنده پشت فرمان، سیستم مولتی‌مدیا ۱۲.۳ اینچی TFT لمسی، رادیو، رهیاب، بلوتوث، SD Card، USB، صندلی راننده پنوماتیک با قابلیت تنظیم در شش جهت به همراه سردکن و گرم‌کن، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک و چراغ رانندگی در روز (DRL) برخوردار است.

