به گزارش خبرنگار مهر، ساختار بنیادین خانواده و چگونگی تکوین ابعاد جسمانی، روانی و معنوی انسان از ارکان کلیدی مکتب اسلام است که در این میان، مسئله تغذیه نوزاد با شیر مادر به عنوان یکی از حیاتی‌ترین گزاره‌ها در نظام حقوقی و تربیتی دین مطرح می‌شود. ا

سلام چهارده قرن پیش از آنکه علوم تجربی و پزشکی مدرن به کشف اسرار ایمنی‌بخشی، بیولوژیکی و روان‌شناختی شیر مادر دست یابند، با ژرف‌نگری خیره‌کننده‌ای مبانی دقیقی را در قالب آیات قرآن کریم و روایات متعدد معصومین (ع) پایه‌گذاری کرد.

در نگاه اسلامی، شیر مادر صرفاً یک ماده مغذی برای بقای مادی طفل نیست؛ بلکه مجرایی قدسی برای انتقال عواطف، شکل‌گیری هوش، تحکیم پیوندهای نسبی و سببی، و در نهایت تزریق بن‌مایه‌های شخصیتی و اخلاقی به نسل آینده به شمار می‌رود. تنوع تکالیف، حقوق متقابل والدین، پاداش‌های معنوی در نظر گرفته شده برای امر رضاع (شیردهی) و همچنین قواعد فقهی سفت‌وجختی که پیرامون محرمیت‌های حاصل از شیر خوردن وضع شده است، همگی گواه آن هستند که این فرآیند طبیعی در منشور الهی از قداست و اهمیت بی‌بدیلی برخوردار است.

مبانی قرآنی و ابعاد حقوقی و تکلیفی رضاع در تشریع اسلامی

تأمل در آیات قرآن کریم به وضوح نشان می‌دهد که پروردگار متعال مسئله شیردهی را واجد چنان اهمیتی دانسته که قواعد جزئی آن را مستقیماً در کلام وحی تبیین کرده است. اصلی‌ترین و جامع‌ترین سند قرآنی در این باب، آیه ۲۳۳ سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»؛ مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می‌دهند، این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند. ا

ین آیه شریفه دلالت بر آن دارد که مدت استاندارد و آرمانی برای تکامل جسمی و روانی نوزاد، بیست و چهار ماه کامل است. البته مفسران و فقیهان با استناد به آیه ۱۵ سوره احقاف که مجموع دوران بارداری و شیرخوارگی را سی ماه اعلام کرده است («وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»)، استنباط کرده‌اند که حداقل دوران شیردهی که پایداری سلامت نوزاد را تضمین می‌کند اکیداً نباید از بیست و یک ماه کمتر باشد؛ زیرا با کسر حداقل دوران بارداری طبیعی (۹ ماه) از کل ۳۰ ماه، عدد ۲۱ حاصل می‌شود.

از منظر حقوقی و فقهی، اسلام ساختاری بسیار عادلانه و متوازن را برای فرآیند رضاع ترسیم کرده است. لسان آیه شریفه بقره اگرچه به صورت خبری است، اما در مقام انشاء و بیان یک اصل اخلاقی و ترجیحیِ موکد است؛ با این حال، فقه اسلامی با حفظ کرامت و آزادی اراده زن، شیر دادن را بر مادر واجب تکلیفیِ مطلق ندانسته است.

به عبارتی، در صورتی که مادر آزاد (حرّ) باشد، حق طبیعی و اولویت شیردهی با اوست و پدر یا هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند طفل را به زور از آغوش مادر جدا کرده و به دایه بسپارد؛ زیرا این جدایی مایه زیان عاطفی و جسمی نوزاد است. اما از سوی دیگر، اگر مادر به دلایل شخصی یا جسمانی نخواهد فرزندش را شیر دهد، نمی‌توان او را مجبور کرد.

در این وضعیت، تأمین مالی و هزینه‌های خوراک و پوشاک مادر در قبال شیردهی بر عهده پدر است؛ چنان‌که در آیه ۶ سوره طلاق نیز تصریح شده است که اگر مادران فرزندان را شیر دادند، پاداش و اجرت آن‌ها را بپردازید («فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»). قانون‌گذار الهی با به کار بردن واژه «مُضارّه» در آیه بقره («لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»)، هرگونه آسیب زدن متقابل والدین به یکدیگر یا به طفل را ممنوع کرده است؛ بدین معنا که نه مادر حق دارد به خاطر اختلافات خانوادگی یا بی‌انصافی شوهر، طفل را از شیر خود محروم سازد و نه پدر مجاز است با قطع حمایت‌های مالی یا ایجاد مضیقه، مادر را تحت فشار بگذارد.

حتی در صورت فوت پدر، این خویشاوندان و وارثان او هستند که باید هزینه‌های دوران شیرخوارگی طفل را متقبل شوند تا روند تغذیه نوزاد دستخوش اختلال نگردد. پایان دادن به دوران شیردهی پیش از دو سال نیز منوط به مشورت، توافق دوطرفه والدین و احراز مصلحت مطلق کودک است، که این امر نشان‌دهنده لزوم حاکمیت روح تفاهم و کارشناسی در مدیریت سلامت نوزاد است.

جایگاه بیولوژیک و فضیلت معنوی شیر مادر در احادیث معصومین

مجموعه روایات منقول از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) سرشار از اشارات شگفت‌انگیزی است که به خواص بی‌همتای شیر مادر و قداست این کار اختصاص دارد. در حدیثی نورانی و جامع از امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) آمده است: «مَا مِنْ لَبَنٍ أُرْضِعَ بِهِ الصَّبِیُّ أَعْظَمَ بَرَکَةً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ»؛ هیچ شیری که کودک با آن تغذیه شود، برای او پربرکت‌تر و فرخنده‌تر از شیر مادرش نیست.

همچنین از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمودند: «لَیْسَ لِلصَّبِیِّ لَبَنٌ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ»؛ برای کودک هیچ شیری بهتر از شیر مادرش وجود ندارد. این بیانات صریح عاری از هرگونه مبالغه بوده و امروز به عنوان یک اصل علمی مطلق در دنیا پذیرفته شده است. شیر مادر مائده‌ای الهی است که همواره در دمای ایده‌آل، استریل، در دسترس و متناسب با ارگانیسم در حال رشد نوزاد ترشح می‌شود. علم امروز ثابت کرده که ترکیبات شیر مادر (قند، چربی، پروتئین‌ها و املاح) به مرور زمان و همگام با سن نوزاد تغییر می‌کند؛ ویژگی منحصربه‌فردی که در هیچ شیر خشک یا شیر حیوانی یافت نمی‌شود.

اسلام بر شروع فوری تغذیه نوزاد با شیر مادر تأکید ویژه‌ای دارد و محروم کردن نوزاد از شیر روزهای اول زایمان را روا نمی‌دارد. این شیر اولیه که غلیظ و زردرنگ است و در لسان عربی «اللِّبَاء» و در فارسی «آغوز» (کلستروم) نامیده می‌شود، حاوی بالاترین مقادیر پادتن‌ها و مواد ایمنی‌بخش برای واکسینه کردن طبیعی نوزاد در برابر بیماری‌های عفونی و گوارشی است. ارزش این فداکاری مادرانه در پیشگاه الهی به قدری بالاست که پاداش‌های معنوی عظیمی برای آن وضع شده است.

پیامبر اکرم (ص) در تبیین عظمت مقام زن مجاهد فرمودند که زن باردار همانند روزه‌دار شب‌زنده‌داری است که در راه خدا با جان و مال جهاد می‌کند و هنگامی که وضع حمل می‌کند، پاداشی دارد که هیچ‌کس جز خدا از عظمت آن آگاه نیست؛ و اما زمانی که فرزندش را شیر می‌دهد، به ازای هر مکیدنی که توسط نوزاد انجام می‌شود، پاداشی برابر با آزاد کردن یک بنده در راه خدا به او اعطا می‌گردد.

در تعابیر دیگر، اجر شیردهی شبانه مادر با آزادی هفتاد بنده در راه حق مقایسه شده و فرموده‌اند وقتی دوران شیردهی به پایان می‌رسد، فرشته‌ای الهی به مادر می‌گوید: گناهان گذشته‌ات آمرزیده شد، اکنون زندگی و اعمالت را از نو آغاز کن. این روایات با پیوند زدن یک فرآیند فیزیولوژیک به درجات عالی سلوک معنوی، منزلت اجتماعی و روحی مادر را در ساختار امت اسلامی به شدت ارتقا بخشیده است.

تأثیرات روانی، عاطفی و تکوین شخصیت فرزند از طریق شیر مادر

یکی از ظریف‌ترین ابعادی که در فرهنگ اسلامی پیرامون مسئله رضاع به آن توجه شده، رابطه مستقیم شیر با روح، روان و آینده اخلاقی کودک است. در روان‌شناسی اسلامی، شیردهی صرفاً انتقال کالری نیست، بلکه کانال انتقال صفات، روحیات و حالات روانی مادر به فرزند است.

هنگامی که مادر نوزاد را در آغوش می‌گیرد و پستان در دهان او می‌گذارد، فاصله چشم مادر تا نوزاد به طور طبیعی حدود سی سانتی‌متر است؛ فاصله‌ای که کارشناسان علوم عاطفی و روان‌شناسان مدرن آن را بهترین زاویه برای تبادل سیگنال‌های حسی، ایجاد احساس امنیت عمیق در طفل و ارضای روانی مادر می‌دانند. مادرانی که در حین شیردهی دچار اضطراب، خشم، افسردگی یا ناپایداری عاطفی هستند، این امواج منفی را سریعاً از طریق هورمون‌ها و رفتارهای حرکتی به نوزاد منتقل می‌کنند و بسترساز بروز ناهنجاری‌های عصبی در آینده طفل می‌شوند.

حکمت الهی اقتضا کرده است که آرامش قلب مادر، شیری گوارا و شفابخش را جاری سازد که نه تنها جسم، بلکه سازه روانی نوزاد را مستحکم کند. تحقیقات نشان داده است که تغذیه با شیر مادر ضریب هوشی طفل را تا چندین واحد افزایش می‌دهد و از بروز بیماری‌های عروقی و قلبی در دوران بزرگسالی و سالمندی پیشگیری می‌کند؛ حقیقتی که اسلام با اصرار بر تغذیه کامل از سینه مادر، زمینه‌ساز آن بوده است.

ارتباط وثیق میان تغذیه و اخلاق به قدری در اسلام جدی است که ائمه معصومین (ع) هشدارهای تکان‌دهنده‌ای درباره انتخاب دایه یا پرهیز از شیرهای آلوده داده‌اند. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: «تَوَقَّوا عَنِ الرَّضَاعِ کَمَا تَتَوَقَّوْنَ عَنِ النِّکَاحِ فَإِنَّ الرَّضَاعَ یُغَیِّرُ الطِّبَاعَ»؛ در امر شیردهی و انتخاب شیر برای فرزندانتان مراقبت و وسواس به خرج دهید، همان‌گونه که در امر ازدواج دقت می‌کنید؛ چرا که شیر، طبیعت و خوی انسان را دگرگون می‌سازد.

در روایتی دیگر آمده است که از شیر دادن زنان کم‌عقل، دیوانه، ناصبی (دشمنان اهل‌بیت) و همچنین زنان بدکاره یا کسانی که از راه حرام تغذیه می‌کنند به فرزندانتان خودداری کنید، زیرا شیر صفات زشت و خباثت‌های روحی را به کودک سرایت می‌دهد. داستان‌های تاریخی متعددی در تایید این مدعا در سیره بزرگان وجود دارد؛ از جمله ماجرای فرزندی که در بزرگسالی دست به جنایت زد و پدر دانشمندش علت تعجب دیگران را این‌گونه پاسخ داد که در دوران نوزادی او، مادری بی‌شیر داشت و ناچار دایه‌ای بی‌بندوبار و پلید را بدون تحقیق برای او گرفتیم و او دو سال از آن شیر خبیث تغذیه کرد و اینک خباثت باطنی آن زن در رفتار فرزندم آشکار شده است.در مقابل، پاک‌دامنی، باوضو بودن مادر هنگام شیردهی و ذکر نام خدا در شروع کار، زیربنای تربیت دانشمندان، شهدا و صالحان تاریخ بوده است.

میزان اهمیت و اصالت شیر مادر در حقوق اسلامی زمانی به اوج تجلی خود می‌رسد که نگاهی به «احکام رضاع» در بخش نکاح فقه بیندازیم. اسلام برای شیری که از پستان زن و بر اثر یک ولادت شرعی و حلال تولید شده است، اثری حقوقی قائل است که می‌تواند ساختار خویشاوندی جامعه را تغییر دهد.

اگر نوزادی با شرایط دقیق و معین از شیر زنی غیر از مادر خود تغذیه کند، بین نوزاد و آن زن، و همچنین بستگان زن، رابطه محرمیت دائمی برقرار می‌شود که به آن «محرمیت رضاعی» می‌گویند. طبق قانون فقهی منبعث از حدیث نبوی «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، تمام کسانی که از طریق پیوند خونی و نسبی ازدواج با آن‌ها حرام است (مانند مادر، خواهر، عمه، خاله و...)، از طریق شیر خوردن نیز با همان فرمول محرم و ازدواجشان با یکدیگر برای همیشه باطل و حرام می‌شود.

البته برای تحقق این محرمیت فقهی، شرایط بسیار سختی وضع شده است تا روابط اجتماعی دچار اختلال بی‌جهت نشود. اولاً، شیر باید مستقیماً از پستان مکیده شود و اگر شیر را دوشیده و با شیشه یا قاشق به نوزاد بدهند، محرمیت‌آور نیست. ثانیاً، زن شیرده باید از یک ازدواج شرعی و حلال باردار شده باشد و شیر ناشی از زنا اثری ندارد. ثالثاً، نوزاد باید در دوران دو سالگی خود (پیش از فصال و از شیر گرفته شدن) باشد. رابعاً، از نظر کمیت، نوزاد باید یا یک شبانه‌روز کامل به طور متصل که غذای دیگری نخورد از این شیر تغذیه کند، یا ۱۵ مرتبه به صورت متوالی و کامل شیر بخورد به گونه‌ای که هر بار سیر شود و پستان را خودش رها کند، و یا آن‌قدر شیر بخورد که گوشت او بروید و استخوانش محکم شود.

این دقت بالا و جزییات فقهی نشان می‌دهد که شیر مادر از نظر تکوین سلولی و بیولوژیکی نوزاد، در تراز نطفه و ژنتیک قرار می‌گیرد و گویی بخشی از وجود مادر رضاعی در کالبد نوزاد حلول می‌کند. امروزه حتی بحث‌های مستحدثه‌ای مانند تأسیس «بانک ذخیره شیر مادر» برای نوزادان زودرس در بیمارستان‌ها، از همین زوایای فقهی مورد واکاوی دقیق فقیهان فریقین (شیعه و سنی) قرار گرفته تا ضمن بهره‌مندی از فواید پزشکی شیر مادر برای نوزادان محروم، مرزهای حلال و حرام و عدم اختلاط انساب به دقت صیانت شود.

برآیند مواضع قرآن کریم، احادیث معصومین (ع) و فتاوای قطعی فقهی نشان‌دهنده آن است که در فرهنگ اسلامی، شیر مادر به عنوان یک سیستم جامع حیاتی، تربیتی و حقوقی تعریف می‌شود. اسلام با وضع قوانین مترقی عاری از افراط و تفریط، از یک سو حق تغذیه بهینه و عاطفی کودک را تضمین کرده و از سوی دیگر با به رسمیت شناختن حقوق مالی و استقلال اراده مادر، فضایی سرشار از عدالت و پاداش معنوی را در کانون خانواده فراهم ساخته است.

تاکید عمیق بر تاثیرات شگرف این مایع حیاتی در اخلاق، هوش و آینده روانی فرزند، سندی محکم بر جامعیت نگرش دینی است که بر خلاف مکاتب مادی‌گرایانه، پیوند ناگسستنی تن و روان را در نظر دارد. صیانت از سنت شیردهی مادران در جامعه امروز، علاوه بر تضمین سلامت نسل‌های آینده، احیای یکی از ارزشمندترین ارزش‌های بهداشتی و تربیتی در تمدن اسلامی است.