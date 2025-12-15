دسترسی قاچاقچیان به ۶۲۸۲ کارت سوخت ناوگان عمومی در خراسان رضوی قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دبیری اظهار کرد: دسترسی غیرقانونی و سوداگرانه قاچاقچیان به ۶ هزار و ۲۸۲ کارت سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری در این استان با اجرای طرح ساماندهی پروانه فعالیت ناوگان یاد شده، قطع شد.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: براساس ابلاغیههای انجام شده به همه شهرستانها، شهرداریها میتوانند به ازای هر ۳۰۰ نفر جمعیت، یک پروانه فعالیت در حوزه ناوگان باری و به ازای هر یکهزار و پانصد نفر، مجوز فعالیت یک ناوگان مسافری درون شهری صادر کنند که بر این اساس پروانه فعالیت صادر و متعاقباً نیز تخصیص سوخت یارانهای متناسب با میزان پیمایش و تردد تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: متأسفانه قاچاقچیان با سو استفاده از این فضا و با اخذ مجوز فعالیت حمل و نقل عمومی درون شهری برای خودروهای مهاجر با پلاکهای غیربومی از برخی شهرداریها در سطح استان و با دریافت سوخت یارانهای زمینه قاچاق فرآورده نفتی را فراهم میکردند که در نتیجه اقدامات مشترک اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.
دبیری افزود: براساس عملکرد سامانه شرکت نفت از محل سوختگیری ناوگان در استانهای مرزی و بررسی آمار پروانههای صادره حمل و بار و مسافر درون شهری در استان، مشخص شد در برخی شهرداریها بهویژه در شهرهای کوچک قانون برای اعطا مجوز حمل و نقل درون شهری رعایت نشده است.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی تأکید کرد: به وضوح مشخص شد، بیش از ظرفیتهای تعریفی برای یک شهر کوچک، پروانه فعالیت با کارت سوخت یارانهای برای پلاکهای غیربومی صادر شده در حالیکه محل سوختگیری ناوگان در سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و حتی قشم بوده است.
وی ادامه داد: کارگروه مشترکی با سه شرکت توزیع فرآرده های نفتی در مناطق خراسان رضوی، سبزوار و تربت حیدریه تشکیل و با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد از مجموع ۳۴ هزار و ۹۷ پروانه فعالیت فعال ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری در این مناطق، هفت هزار و ۴۵۰ پروانه برای خودروهای غیربومی بوده که از این تعداد ۶ هزار و ۸۰۰ پروانه مربوط به ۹ شهر عمدتاً کوچک استان بوده است.
دبیری بیان کرد: در گام نخست برای ابطال مجوزها در چهار شهر با بیشترین تخلف در صدور مجوز فعالیت ناوگان حمل و نقل درون شهری اقدام شد.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی عنوان کرد: ۶۱۳ پروانه فعالیت ناوگان حمل و نقل درون شهری در یکی از شهرداریهای منطقه نفتی خراسان رضوی، سه هزار و ۷۶۹ پروانه فعالیت در یک شهرداری ذیل شرکت توزیع فرآرده های نفتی سبزوار و هزار و ۹۰۰ پروانه نیز در یک شهر ذیل شرکت توزیع فرآوردههای نفتی منطقه تربت حیدریه ابطال شده و سهمیه سوخت یارانهای ویژه حمل ونقل عمومی از کارت سوخت این ناوگان حذف شد.
وی ضمن تشکر از همکاری برخی شهرداریها از جمله شهرستان مشهد در اجرای صحیح طرح و ابطال پروانه فعالیت ناوگان غیربومی تصریح کرد: متأسفانه یکی از شهرداریهای کوچک در اقدامی غیرمتعارف و خلاف قانون به اندازه یک سوم جمعیت شهر اقدام به صدور مجوز ناوگان حل و نقل درون شهری کرده بود که با ابطال مجوزها از سوداگری قاچاقچیان سوخت برای به یغما بردن بنزین یارانهای جلوگیری شد.
دبیری خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی برای ابطال مجوز فعالیت ناوگان بار و مسافر درون شهری برای ناوگان غیربومی استان با تمرکز در پنج شهرداری پر تخلف دیگر همچنان ادامه دارد و تشکیل پرونده برای افراد متخلف، سو استفادهکنندگان از کارتهای سوخت و سایر عوامل مؤثر نیز در دستور کار قرار دارد.
