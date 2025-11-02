به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر یکشنبه در جلسه یکشنبه‌های اقتصادی ضمن انتقاد از بوروکراسی و تصمیم‌گیری‌های کند در سطوح میانی اداری، اظهار کرد: در شرایط عادی نیستیم؛ اقتصاد کشور در جنگ تمام‌عیار قرار دارد و بخش خصوصی تا کنون با مقاومت مثال‌زدنی ایستاده است. باید سطوح مدیریتی میانی جسارت اصلاح و تصمیم‌گیری سریع داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی در خصوص مصوبه لزوم فروش محصولات پایه فولادی در بورس کالا اظهار کرد: این مصوبه مربوط به شش سال گذشته است و بسیاری از شرایط کشور از آن زمان تغییر کرده است. باید موانع این دستورالعمل را احصا کنیم و هر اصلاحی که ممکن است، در قالب پیشنهاد رسمی به تهران ارسال شود. در این شش سال مسیر تغییر کرده و می‌توان با تدوین شیوه‌نامه نظارتی تازه آن را اصلاح کرد. در دستگاه‌های دولتی نیز باید از تمام ظرفیت‌ها و امکانات برای رفع موانع استفاده کنیم و برای اجرایی کردن مصوبات راه‌حل عملی بیابیم.

وی با اشاره به تجربه‌های اجرایی در بخش بورس و عرضه محصولات صنعتی افزود: بحث بورس مربوط به شش سال گذشته است؛ زمانی که ساختارها و استانداردهای بین‌المللی در کشور با شرایط امروز هم‌خوانی نداشت. باید میان دستگاه‌ها تفاهم جدیدی صورت گیرد تا مسیرهای اجرایی باز گردد. ما نباید نگاه بخشی داشته باشیم، بخش خصوصی در سخت‌ترین شرایط مقاومت کرده و نباید معطل بوروکراسی بماند.

مظفری تصریح کرد: ما یکی از بزرگ‌ترین دارندگان مخازن گازی جهان هستیم اما در تأمین سوخت دچار مشکل هستیم؛ هیچ کشوری برای همه روستاها گازکشی نکرده است. این یعنی بخشی از تصمیمات گذشته غیرمنطقی بوده و امروز باید اصلاح شود. بسیاری از گرفتاری‌های فعلی ما ناشی از بوروکراسی‌های پیچیده و تصمیم‌گیری‌های سطوح میانی است که جسارت اصلاح ندارند. باید بدانیم در شرایط عادی نیستیم، در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار داریم و بخش خصوصی تا امروز ایستادگی کرده است.

استاندار خراسان رضوی با انتقاد از رفتار برخی مدیران گفت: باید باور کنیم که مشکلات بخش خصوصی، مشکلات خود ماست. ما متولی هستیم؛ سیاست‌گذار، پشتیبان و تسهیل‌گر. هر تصمیمی که در سطوح میانی مانع مسیر تولید شود، اشکال از سیستم مدیریتی است. متأسفانه هنوز برخی مدیران میانی به این باور نرسیده‌اند که قانون را می‌توان اصلاح کرد. ما نمی‌توانیم منتظر تغییر شرایط بمانیم، بلکه باید آئین‌نامه‌ها را خودمان بازنگری کنیم و پیشنهاد دهیم.

وی افزود: در حوزه انرژی نیز ضروری است جلسه‌ای میان شرکت گاز، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی راهکارهای سوخت جایگزین برگزار شود. در کنار آن، باید موضوع برق واحدهای صنعتی نیز با فوریت پیگیری شود. برقی که از نظر ظرفیت مشکلی ندارد، نباید ماه‌ها درگیر مجوز ثبت سفارش یا تأیید تجهیزات بماند. بخش خصوصی که در این شرایط دشوار سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید قربانی زمان و کاغذبازی شود.

مظفری با اشاره به تجربه‌های اخیر واحدهای صنعتی استان تصریح کرد: بارها دیده‌ایم که مدیران در پاسخ به نیاز یک واحد تولیدی، ماه‌ها فرایندها را معطل می‌گذارند. این در حالی است که همان مسئله در سطح وزیر قابل حل است. بخش عمده مشکلات کشور در همین سطوح میانی و در نبود جسارت تصمیم‌گیری است. ما باید نگاه‌مان را تغییر دهیم و هر مسئله را قابل حل بدانیم.

استاندار خراسان رضوی در ادامه به موضوع صندوق پژوهش و فناوری استان پرداخت و گفت: در بحث صندوق، موضوع برای استان اهمیت فراوانی دارد. ما باید پیشرفت کنیم و خراسان رضوی باید هاب دانش‌بنیان کشور باشد. این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای آینده‌اند و باید از این فرصت بهترین استفاده را کرد. هم‌اکنون ۴۴۲ میلیارد تومان آورده اولیه از سوی ۴۱ عضو صندوق تأمین شده و اتاق بازرگانی نیز ۱۰۰ میلیارد تومان از این رقم را بر عهده گرفته است. جلسات بعدی باید برای تقویت صندوق سوم و همچنین صندوق‌های تخصصی برگزار شود.

وی در ادامه افزود: امروز فضای رقابتی میان صندوق‌ها باید ایجاد شود. تشکیل صندوق جدید به معنای ناکارآمدی صندوق قبلی نیست، بلکه گامی برای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری استان است. با حجم بالای فعالیت‌های دانش‌بنیان در خراسان رضوی، ایجاد صندوق‌های تخصصی ضرورت دارد. این ساختارهای مکمل باعث هم‌افزایی خواهند شد. صندوق دوم یا سوم می‌تواند به صندوق فعلی کمک کند و خدمات تخصصی ارائه دهد.

مظفری ادامه داد: در آئین‌نامه فعلی، شرط صدور مجوز صندوق دوم آن است که صندوق نخست ناکارآمد تلقی شود، اما ما معتقدیم این تعبیر در خراسان رضوی صدق نمی‌کند؛ استان ما عملکرد مطلوبی دارد و تأسیس صندوق دوم نه نشانه ضعف صندوق اول، بلکه ناشی از گستردگی فعالیت‌ها و نیاز به ظرفیت مالی جدید است.

استاندار خراسان رضوی ضمن اشاره به نقش دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در این مسیر گفت: دانشگاه آزاد و سایر مراکز علمی نیز می‌توانند در تأسیس این صندوق‌ها مشارکت کنند. مهم این است که هر دو صندوق به‌صورت مکمل عمل کرده و از ظرفیت مشترک استفاده کنند. در واقع رقابت سازنده، فضای خدمات‌رسانی را توسعه خواهد داد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان افزود: ما نباید خود را دست‌کم بگیریم. مشهد پس از تهران، دومین قطب جمعیتی و اقتصادی کشور است و تقریباً هفت تا هشت درصد جمعیت ایران را در خود جای داده است. بنابراین، منطقی است که استان خراسان رضوی بیش از یک صندوق پژوهش و فناوری داشته باشد. بسیاری از استان‌ها حتی چنین ظرفیتی ندارند اما این استان با حجم بالای دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، فولاد و معادن، مستحق سهم بیشتری است.

مظفری همچنین گفت: در حال حاضر تنها صندوق تخصصی فعال کشور در حوزه سلامت، صندوق ثامن در شرق کشور است. ما می‌توانیم در خراسان رضوی صندوق‌های تخصصی فولاد، معدن و فناوری اطلاعات را نیز راه‌اندازی کنیم تا موازی‌کاری کاهش یابد و ساختارها منسجم‌تر شوند.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: در کنار صندوق‌های فعلی، باید شاهد حضور فعال دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری و مجموعه‌های صنعتی باشیم. پیشنهاد ما این است که از این فرصت تاریخی برای سرمایه‌گذاری و توسعه بسترهای تحقیق و فناوری استان استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی باید محور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در شرق کشور باشد. ما نباید درگیر محدودیت‌های اداری بمانیم. اگر نیاز به اصلاح قانون یا دستورالعملی وجود دارد، آن را پیشنهاد می‌دهیم و پیگیری می‌کنیم. شرایط امروز عادی نیست؛ یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است و همه ما باید در کنار هم، با مسئولیت‌پذیری و هم‌افزایی حرکت کنیم تا از این فرصت برای رشد و پیشرفت استان نهایت استفاده را ببریم.

سپس جلسه وارد دستور کار اول یعنی طرح و بررسی مشکلات واحدهای فولادی استان شد.