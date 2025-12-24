  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

مقادیر زیادی سوخت قاچاق از یک پارکینگ در مشهد کشف شد

مقادیر زیادی سوخت قاچاق از یک پارکینگ در مشهد کشف شد

مشهد- سرکلانتر جنوب پلیس مشهد گفت: مقادیر زیادی سوخت قاچاق در یک پارکینگ خودروهای سنگین در محدوده شهرک طرق مشهد کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عبدی اظهار کرد: با کسب خبری مبنی بر دپو مقادیری زیادی سوخت قاچاق در یک پارکینگ خودروهای سنگین در محدوده شهرک طرق، پی گیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرکلانتر جنوب پلیس مشهد بیان کرد: مأموران دایره نظارت بر اماکن عمومی کلانتری طرق با تحقیقات میدانی، محل مورد نظر را شناسایی و پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از محل هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌ای نفتی کشف کردند.

عبدی بیان کرد: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد خبر 6701003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها