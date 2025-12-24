مقادیر زیادی سوخت قاچاق از یک پارکینگ در مشهد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عبدی اظهار کرد: با کسب خبری مبنی بر دپو مقادیری زیادی سوخت قاچاق در یک پارکینگ خودروهای سنگین در محدوده شهرک طرق، پی گیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرکلانتر جنوب پلیس مشهد بیان کرد: مأموران دایره نظارت بر اماکن عمومی کلانتری طرق با تحقیقات میدانی، محل مورد نظر را شناسایی و پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از محل هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌ای نفتی کشف کردند.

عبدی بیان کرد: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.