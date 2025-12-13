ماموریت ویژه دولت به دانشگاه تهران برای ارتقای امنیت غذایی در حوزه دام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سیزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین‌المللی دانشجویان دامپزشکی، ۱۹ آذر ماه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با حضور محمدحسین امید رئیس دانشگاه، روح‌اله نصرتی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و سید مهدی قمصری رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه برگزار شد.

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در آغاز سخنان خود با ابراز خوشحالی از حضور در جمع دانشجویان و استادان، ضمن تبریک به مناسبت روز دانشجو گفت: روز ۱۶ آذر نماد شکل‌گیری مبارزه با استعمار و آزادی‌خواهی به دست دانشجویان دانشگاه تهران در ۷۲ سال پیش است. این نماد و رویداد، همچنان ادامه دارد و هر ساله مراسم گسترده‌ای در سراسر کشور یادآوری می‌شود.



نقش برجسته دامپزشکان در سلامت انسان و امنیت غذایی

رئیس دانشگاه تهران، سپس با اشاره به جایگاه دامپزشکی در کشور گفت: در گذشته نقش و جایگاه این رشته چندان مشخص نبود، اما امروز دامپزشکی فراتر از یک رشته دانشگاهی است و دامپزشکان به دلیل ارتباط مستقیم با موضوعاتی از قبیل بیماری‌های مشترک انسان و حیوان، نقش تعیین‌کننده و برجسته‌ای در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند. چالش‌های جدید و بیماری‌های نوظهور، هر چند گاه بروز می‌کنند و همین موضوع نقش شما را برجسته‌تر کرده است.

امید با اشاره به توسعه متوازن در دامپزشکی تأکید کرد: در دامپزشکی توسعه‌ای متوازن و باکیفیت صورت گرفته است و برخلاف برخی رشته‌ها، توسعه بی‌رویِّه آموزشی دیده نمی‌شود و دانشجویان این حوزه، در محیط‌هایی با کیفیت لازم تحصیل می‌کنند.

رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحول نگاه جامعه گفت: در دو دهه گذشته، صحبت از حقوق حیوانات مرسوم نبود؛ اما امروز حمایت از حقوق حیوانات در کشور اهمیت یافته و توجه به آن رو به افزایش است که دامپزشکان پیشگامان این عرصه هستند.

امید یکی از فرصت‌های مهم پیش روی دانشجویان را گسترش دانش هوش مصنوعی و توانمندی‌های جدید جهانی دانست و گفت: این موضوع می‌تواند در مقالات علمی و پژوهش‌های دانشجویان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.



مأموریت جدید دولت به دانشگاه تهران: امنیت غذایی در حوزه دام

رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر نگاه دولت به دانشگاه‌ها گفت: در این دولت، توجه به دانشگاه افزایش یافته است و انتظار از دانشگاه بیش از گذشته شده است و رئیس‌جمهور محترم در همه برنامه‌ها بر نقش دانشگاه در حل مسائل کشور تأکید دارد. چند موضوع مهم به دانشگاه تهران سپرده شده است که مهم‌ترین آن‌ها موضوع آب به عنوان یک بحران عمیق و مسئله امنیت ملی است که دانشگاه تهران با همکاری سایر دانشگاه‌ها در مورد آن، فعالیت کرده و گزارش‌های راهبردی نیز ارائه داده است.

امید با اعلام مأموریت تازه دولت به دانشگاه تهران گفت: مسئولیت جدیدی که به دانشگاه تهران سپرده شده، پرداختن به موضوع امنیت غذایی در حوزه دام است. دانشگاه تهران آمادگی خود را به دولت اعلام کرده و قرار است جمعی از استادان برجسته در گروه‌های علوم دامی و دامپزشکی از نگاه‌های متفاوت، این موضوع را بررسی و دیدگاه‌های دانشگاه را ارائه کنند.

در ادامه رئیس دانشگاه تهران از استادان و دانشجویان خواست در این مسیر کمک کنند تا دانشگاه بتواند به خواست رئیس‌جمهور و مجموعه دولت در رفع نگرانی‌ها و نوسان‌های موجود در امنیت غذایی، به‌ویژه در حوزه دام و طیور پاسخ دهد.



کنگره دامپزشکی آثار مهمی در فضای علمی و دانشگاهی کشور بر جای گذاشته است

روح‌اله نصرتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در ادامه مراسم، طی سخنانی به اهمیت همایش‌ها، نشست‌ها و گردهمایی‌های علمی در اعتلای نهاد علم پرداخت و گفت: سابقه این رویداد از دهه ۶۰ آغاز شده و دانشگاه تهران در دوره‌های مختلف میزبان آن بوده است. این رویداد آثار مهمی در فضای علمی و دانشگاهی کشور بر جای گذاشته و همچنان در حال توسعه است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه این رویدادها فرصت انتقال تجربه و آشنایی با تحولات جدید پارادایم‌های علمی را فراهم می‌کنند، افزود: با برگزاری رویدادهای علمی، امکان همکاری‌های ملی و بین‌المللی ایجاد می‌شود و زمینه ورود به حوزه‌های پژوهشی جدید، شکل‌گیری ایده‌های تازه و تقویت شبکه‌سازی علمی به وجود می‌آید. از نظر فرهنگی نیز موجب تقویت فرهنگ گفت‌وگو، هویت علمی دانشگاه و ارتباطات میان‌فرهنگی می‌شود و مشارکت جمعی علمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت می‌کند.

به گفته وی: امروز اگر به دنبال بازسازی تمدن علمی هستیم، باید از مرزهای ملی فراتر رویم، ارتباطات علمی بین‌المللی را گسترش دهیم و کنگره‌ها و نشست‌های ملی و بین‌المللی با حضور اندیشمندان جهان را تقویت کنیم.



نقش تعیین‌کننده دانشجویان در توسعه علمی

سید مهدی قمصری، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نیز در بخش دیگری از این مراسم، ضمن گرامیداشت میلاد حضرت زهرا (س) و روز دانشجو، بر نقش تعیین‌کننده دانشجویان در توسعه علمی و جایگاه مهم دامپزشکی در سلامت عمومی و اقتصاد کشور تأکید کرد.

قمصری با ابراز خرسندی نسبت به برگزاری کنگره پس از ۷ سال وقفه تأکید کرد: سیاست اصلی کنگره، ارائه مقالات توسط دانشجویان است. در پنل‌های تخصصی که پس از افتتاحیه، و به مدت سه روز برگزار می‌شود، ارائه‌دهندگان دانشجویان خواهند بود و اساتید در بخش پنل‌ها برای راهنمایی و تکمیل مباحث حضور دارند. قرار گرفتن در معرض سوال، تجربه‌ای ارزشمند برای دانشجویان است و به رشد علمی آن‌ها کمک خواهد کرد.



نقش مهم دامپزشکی در سلامت و اقتصاد کشور

رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با تأکید بر اهمیت حوزه دامپزشکی خاطرنشان کرد: دامپزشکی نقشی بسیار مهم در حفظ بهداشت عمومی، امنیت غذایی، صیانت از سرمایه‌های دامی و کمک به اقتصاد بخش قابل توجهی از جامعه دارد.