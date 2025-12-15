به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم صالحی اظهار کرد: این میزان تسهیلات طی سال جاری و در قالب حمایت‌های آموزشی، خودکفایی، مسکن، کارگشایی و اربعین به مددجویان تحت پوشش و سایر نیازمندان واجد شرایط پرداخت شده است.

وی افزود: از مجموع این اعتبارات، ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال برای تأمین شهریه دانشجویان، ۳۲ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال در حوزه توانمندسازی و خودکفایی، ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال وام کارگشایی، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات مسکن و ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال وام اربعین اختصاص یافته است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان میناب به راه‌اندازی اپلیکیشن موبایلی صندوق امداد ولایت اشاره کرد و گفت: این سامانه با طراحی جدید، سرعت بالا و دسترسی آسان، تحول قابل توجهی در فرآیند ارائه خدمات و تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان ایجاد کرده است.

صالحی اضافه کرد: فعالیت صندوق امداد ولایت تنها به مددجویان کمیته امداد محدود نمی‌شود و تمام اقشار نیازمند جامعه می‌توانند در صورت احراز شرایط، از تسهیلات قرض‌الحسنه آسان و کم‌بهره این صندوق بهره‌مند شوند.