پرداخت بیش از ۵ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، کرامت ملایی ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران بیان داشت: ۱۴۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه در سال ۹۵ از محل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان هرمزگان به نیازمندان پرداخت شده است. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه صندوق قرض الحسنه امداد به دو روش عادی و ویژه به مددجویان و محرومان انجام می شود.

ملایی با بیان اینکه این صندوق با هدف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با شرایط آسان به مددجویان و اقشار آسیب پذیر جامعه راه اندازی شده است، گفت: سپرده گذاری عادی از ۵۰۰ هزار ریال با نیت کمک به محرومان و بدون تعیین تعرفه سپرده از سوی سپرده گذار انجام می شود ؛ در سپرده گذاری ویژه که از ۱۰ میلیون ریال است تعرفه سپرده از سوی سپرده گذار تعیین می شود.

ملایی با بیان اینکه طی سال ۹۵، پنج هزار و ۵۰ فقره وام از طریق صندوق به نیازمندان استان پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: ۵۵۰ فقره از این تسهیلات در زمینه کارگشایی و چهار هزار و ۵۵۰ فقره در زمینه اشتغال و خودکفایی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از محل سپرده گذاری خیران در صندوق امداد می‌توانیم تسهیلات اشتغال در اختیار نیازمندان واجد شرایط قرار دهیم تا مسیر توانمندسازی آنان هموار شود بیان داشت: همه خیران نیکوکار می توانند با سپرده گذاری در این صندوق روند خوداتکایی مددجویان و خانواده های نیازمند را سرعت بخشند.

مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان هرمزگان ادامه داد: ترویج و نهادینه سازی فرهنگ قرض الحسنه در جامعه ، پرداخت حداکثری وام های قرض الحسنه به صورت هدفمند ، بهینه و اثر بخش در جهت توانمندی اقشار ضعیف، اخذ کمترین کارمزد در مقایسه با سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، ایجاد و کسب رضایت و اعتماد مشتریان و تعامل سازنده با شبکه ها و تشکل های همسو و توسعه روابط متقابل و فعالیت های هم افزا با آحاد جامعه را از جمله اهداف و چشم اندازهای صندوق قرض الحسنه امداد عنوان کرد.

ملایی همچنین خاطرنشان کرد: پیش بینی شده درسال جاری بیش از۲۱۰ میلیارد ریال سپرده های خیران درصندوق افزایش پیدا کند.