به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی ظهر دوشنبه در سومین دوره انتخابات نمایندگان شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد استان، با اشاره به جایگاه مهم NGOها اظهار کرد: سمنها بهعنوان بازوی توانمند دستگاههای اجرایی، از ابتدا با هدف کمک به دولت و ارتقای کیفیت حکمرانی شکل گرفتند.
وی با دعوت از انجمنهای مردمنهاد برای ایفای نقش فعالتر در عرصه اجتماعی افزود: سمنها با پشتوانه مقبولیت و سرمایه اجتماعی خود میتوانند به مسئولان، بهویژه در حوزه امور اجتماعی، در انجام بهتر وظایف کمک کنند.
معاون استاندار کردستان، انتقاد را عاملی مؤثر در آشکار شدن ضعفها دانست و تصریح کرد: نقدها باید دلسوزانه و سازنده باشد تا زمینهساز افزایش کارآمدی و اصلاح رویهها شود و در این میان، نقش سمنها بسیار تعیینکننده است.
ورمقانی همچنین دیدار و گفتوگو با سازمانهای مردمنهاد را از برنامههای محوری سفرهای شهرستانی خود عنوان کرد و گفت: طرح مسائل، مطالبات و دغدغههای جامعه از سوی سمنها، کمک فکری ارزشمندی برای مدیران استان به شمار میرود.
