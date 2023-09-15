  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۳۶

بارش شدید باران و جاری‌شدن سیل در مراکشِ زلزله‌زده

بارش شدید باران و جاری‌شدن سیل در مراکشِ زلزله‌زده

کشور زلزله‌زده مراکش شاهد بارش شدید باران و جاری‌شدن سیل در شرق این کشور بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، در حالی که مراکش هنوز با پیامدهای زلزله شدید جمعه گذشته در این کشور دست‌وپنجه نرم می‌کند، منابع خبری از بارش شدید باران و جاری‌شدن سیل در شرق این کشور خبر می‌دهند.

بر این اساس شرق مراکش شاهد بارش شدید باران و جاری‌شدن سیل در خیابان‌ها بوده و سازمان هواشناسی این کشور نیز هشدارهایی را در این رابطه صادر کرده است.

این سازمان گزارش داد: آب‌وهوا در مراکش تحت تاثیر توده‌های هوای سرد در سطوح بالای جو است و این موضوع به بارش باران همراه با رعد و برق در شرق کشور، کوه‌های اطلس بزرگ و متوسط و دامنه‌های جنوب شرقی انجامیده است.

سازمان هواشناسی مراکش ادامه داد: مقدار ریزش باران در ۱۲ ساعت گذشته، در الراشیدیه به ۲۰، در جرسیف به ۱۲، در افران به ۱۱، در تازه به ۱۰، در وجده به ۵ و در بوعرفه به ۲ میلی‌متر رسیده و این بارش باران با بادهای شدید و معتدل در شمال شرق کشور همراه بوده است.

بر اساس گزارش این سازمان بارش شدید باران در مراکش به جاری‌شدن سیل در منطقه «درعه تالیفات» منجر شده و در نتیجه آن، مسیر مواصلاتی میان مناطق الریش و میدلت، بسته شده است.

گفتنی است ساعت ۱۱ شامگاه جمعه گذشته نیز زمین لرزه‌ای ۷ ریشتری نقاط مختلف مراکش را لرزاند و این رخداد تاکنون به کشته‌شدن ۲۹۴۶ نفر، زخمی‌شدن ۵۶۷۴ تن و تخریب ۵۰ هزار خانه انجامیده است. پیش‌تر سازمان بهداشت جهانی نیز از آسیب دیدن دست کم ۳۰۰ هزار مراکشی در پی وقوع این زلزله شدید خبر داده بود.

کد مطلب 5886363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه