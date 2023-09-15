به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، در حالی که مراکش هنوز با پیامدهای زلزله شدید جمعه گذشته در این کشور دستوپنجه نرم میکند، منابع خبری از بارش شدید باران و جاریشدن سیل در شرق این کشور خبر میدهند.
بر این اساس شرق مراکش شاهد بارش شدید باران و جاریشدن سیل در خیابانها بوده و سازمان هواشناسی این کشور نیز هشدارهایی را در این رابطه صادر کرده است.
این سازمان گزارش داد: آبوهوا در مراکش تحت تاثیر تودههای هوای سرد در سطوح بالای جو است و این موضوع به بارش باران همراه با رعد و برق در شرق کشور، کوههای اطلس بزرگ و متوسط و دامنههای جنوب شرقی انجامیده است.
سازمان هواشناسی مراکش ادامه داد: مقدار ریزش باران در ۱۲ ساعت گذشته، در الراشیدیه به ۲۰، در جرسیف به ۱۲، در افران به ۱۱، در تازه به ۱۰، در وجده به ۵ و در بوعرفه به ۲ میلیمتر رسیده و این بارش باران با بادهای شدید و معتدل در شمال شرق کشور همراه بوده است.
بر اساس گزارش این سازمان بارش شدید باران در مراکش به جاریشدن سیل در منطقه «درعه تالیفات» منجر شده و در نتیجه آن، مسیر مواصلاتی میان مناطق الریش و میدلت، بسته شده است.
گفتنی است ساعت ۱۱ شامگاه جمعه گذشته نیز زمین لرزهای ۷ ریشتری نقاط مختلف مراکش را لرزاند و این رخداد تاکنون به کشتهشدن ۲۹۴۶ نفر، زخمیشدن ۵۶۷۴ تن و تخریب ۵۰ هزار خانه انجامیده است. پیشتر سازمان بهداشت جهانی نیز از آسیب دیدن دست کم ۳۰۰ هزار مراکشی در پی وقوع این زلزله شدید خبر داده بود.
نظر شما