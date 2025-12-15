به گزارش خبرنگار مهر، سید علی علوی ظهر دوشنبه در دیدار با مرتضی جوانمردی، فرماندار شهرستان قروه، با اشاره به ضرورت همسویی آموزشهای فنی و حرفهای با نیاز بازار کار اظهار کرد: آموزشها باید بر اساس ظرفیتهای واقعی هر منطقه طراحی شود تا اثربخشی لازم را در کاهش بیکاری داشته باشد.
وی با بیان اینکه شهرستان قروه از توانمندیهای قابل توجهی در حوزه کشاورزی و صنعت برخوردار است، افزود: آموزشهای مهارتی کاربردی و هدفمند میتواند نقش مؤثری در افزایش بهرهوری نیروی انسانی و تقویت بخشهای تولیدی ایفا کند.
فعالیت دو مرکز فنی و حرفهای در قروه
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کردستان ادامه داد: در حال حاضر آموزشهای مهارتی در دو مرکز فنی و حرفهای ویژه برادران و خواهران در قروه در حال اجراست، اما برای توسعه کمی و کیفی این آموزشها، حمایت بیشتر مسئولان شهرستان ضروری است.
علوی با اشاره به فاصله مرکز آموزش فنی و حرفهای برادران از محدوده شهری، گفت: در صورت تأمین زمین و اعتبارات لازم، ایجاد یک مرکز جدید میتواند دسترسی هنرجویان را تسهیل کرده و کیفیت خدمات آموزشی را ارتقا دهد.
آموزش مهارتی محور توسعه و اشتغال است
فرماندار شهرستان قروه نیز در این دیدار با تأکید بر نقش آموزشهای فنی و حرفهای در توسعه پایدار اظهار کرد: این آموزشها یکی از ارکان اصلی اشتغالزایی و تقویت توان تولیدی، بهویژه در بخشهای کشاورزی و صنعت است.
مرتضی جوانمردی با اعلام آمادگی فرمانداری برای همکاری در این زمینه افزود: تأمین زمین و پیگیری اعتبارات لازم برای احداث مرکز جدید آموزش فنی و حرفهای میتواند در دستور کار بررسیهای کارشناسی قرار گیرد.
