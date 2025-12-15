  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

مانور سراسری پایش و کنترل آفت‌کش‌های کشاورزی در آذربایجان‌غربی آغاز شد

ارومیه - سومین مانور سراسری پایش و کنترل واحدهای عرضه‌کننده آفت‌ کش‌های کشاورزی در آذربایجان‌غربی امروز دوشنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در حاشیه این رزمایش به خبرنگار مهر گفت: این مانور با هدف صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت غذایی و مقابله با عرضه آفت‌کش‌های غیرمجاز در سطح استان در روزهای ۲۴ و ۲۵ آذرماه سال جاری اجرا می‌شود.

نفسیه طوسی افزود: در این بازدیدها، مواردی همچون داشتن پروانه فعالیت، ثبت در سامانه مانیتورینگ آفت‌کش‌ها، حضور مسئولان فنی در فروشگاه‌ها و کنترل عرضه آفت‌کش‌های قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و ممنوعه مورد بررسی قرار گرفت و متخلفان به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: در قالب این رزمایش، اکیپ‌های نظارتی با همکاری دستگاه‌های مرتبط شامل اتاق اصناف، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن، از ۸۶۷ داروخانه گیاه‌پزشکی فعال در سطح ۱۹ شهرستان استان بازدید خواهند کرد.

در این مانور علاوه بر داروخانه‌های گیاه‌پزشکی، از شرکت‌های تولیدکننده و بازرگانی سم و کود نیز بازدید شد تا شبکه تولید و توزیع آفت‌کش‌های کشاورزی ساماندهی و نظارت‌ها تشدید شود.

این مانور بخشی از برنامه ملی برای کنترل دقیق بازار نهاده‌های کشاورزی است که با هدف حفظ سلامت عمومی جامعه، جلوگیری از ورود آفت‌کش‌های قاچاق و تقلبی به چرخه مصرف و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان قانون‌مدار در سراسر کشور اجرا می‌شود.

