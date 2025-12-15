به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیری ظهر امروز دوشنبه در جلسه ساماندهی و برنامهریزی برای برخورد با متخلفان پارک شهروند اهواز که با حضور فرماندهان انتظامی و مدیران دستگاههای اجرایی کلانشهر اهواز برگزار شد بر لزوم اقدام میدانی، هماهنگ و جدی بهمنظور تأمین امنیت و آرامش شهروندان تأکید کرد.
وی با اشاره به دغدغهها و مطالبات مردمی پیرامون وضعیت پارک شهروند اهواز اظهار کرد: ساماندهی این پارک و برخورد با برهمزنندگان آسایش و امنیت عمومی، یک مطالبه جدی و بهحق شهروندان است و دستگاه قضائی با حساسیت ویژه این موضوع را پیگیری میکند.
معاون دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر لزوم ایفای نقش همه دستگاههای متولی افزود: ساماندهی وضعیت موجود صرفاً با اقدامات مقطعی محقق نمیشود و ضروری است تمامی دستگاهها، بهویژه معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز، مسئولیتهای قانونی خود را بهطور کامل و مؤثر اجرا کنند.
معاون دادستان مرکز استان خوزستان تصریح کرد: برای رفع مشکلات پارک شهروند باید راهکارهای تخصصی، عملی و متناسب با شرایط این فضا طراحی و اجرا شود تا امنیت، نظم و آرامش پایدار برای خانوادهها و شهروندان فراهم شود.
وی ادامه داد: مقرر شد اقدامات بهصورت میدانی و با حضور همه متولیان امر در پارک شهروند انجام شود تا ضمن احصای دقیق چالشها و آسیبها، برخورد قانونی و قاطع با افرادی که موجب سلب آرامش و ایجاد ناامنی میشوند، صورت گیرد.
امیری با تأکید بر ساماندهی اطلاعاتی متخلفان گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد سابقهدار و برهمزنندگان آسایش عمومی در پارک شهروند ضروری است تا اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قانونی هدفمند و اثربخشتر اجرا شود.
معاون دادستان مرکز استان خوزستان بیان کرد: دستگاه قضائی در چارچوب قانون از اقدامات هماهنگ و قاطع برای صیانت از حقوق شهروندان حمایت میکند و هیچگونه مماشاتی با مخلان امنیت و آرامش عمومی نخواهد داشت.
نظر شما