به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیری ظهر امروز شنبه در جلسه ساماندهی بلوار فرودگاه اهواز که با محوریت مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و پاکسازی محیط شهری برگزار شد، اظهار کرد: فضاهای سبز و تفرجگاه‌ها بخشی از حقوق شهروندی هستند و شهرداری به عنوان متولی مدیریت سیما و منظر شهری نقش مهمی در حفظ نظم و زیبایی فضاهای عمومی دارد.

وی افزود: نباید اجازه داد حضور عرضه‌کنندگان غیرمجاز دخانیات، امنیت و آرامش این مناطق را تحت‌الشعاع قرار دهد و لازم است با همکاری دستگاه‌های مسئول نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام شود.

سرپرست مجتمع دادسرای شهید باهنر اهواز ادامه داد: برقراری امنیت پایدار در اماکن عمومی نیازمند تعامل مؤثر مدیریت شهری با نیروی انتظامی است؛ انتظار می‌رود شهرداری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود و با همکاری نیروی انتظامی در راستای مقابله با عوامل تخریب اماکن شهری و صیانت از بیت‌المال اقدامات بازدارنده و عملی انجام دهد.

امیری بیان کرد: دادستانی مرکز استان خوزستان در راستای حفظ نظم اجتماعی و صیانت از اموال عمومی، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مسئول خواهد داشت و با هرگونه اهمال در انجام وظایف قانونی که منجر به سلب آسایش شهروندان شود، طبق قانون برخورد می‌کند.