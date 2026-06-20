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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

بلوار فرودگاه اهواز باید از دخانیات‌فروشان غیرمجاز پاکسازی شود

بلوار فرودگاه اهواز باید از دخانیات‌فروشان غیرمجاز پاکسازی شود

اهواز - معاون دادستان مرکز خوزستان گفت: وضعیت نامطلوب بلوار فرودگاه اهواز باید با ساماندهی عرضه‌کنندگان غیرمجاز دخانیات و مقابله با تخریب اموال عمومی اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیری ظهر امروز شنبه در جلسه ساماندهی بلوار فرودگاه اهواز که با محوریت مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و پاکسازی محیط شهری برگزار شد، اظهار کرد: فضاهای سبز و تفرجگاه‌ها بخشی از حقوق شهروندی هستند و شهرداری به عنوان متولی مدیریت سیما و منظر شهری نقش مهمی در حفظ نظم و زیبایی فضاهای عمومی دارد.

وی افزود: نباید اجازه داد حضور عرضه‌کنندگان غیرمجاز دخانیات، امنیت و آرامش این مناطق را تحت‌الشعاع قرار دهد و لازم است با همکاری دستگاه‌های مسئول نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام شود.

سرپرست مجتمع دادسرای شهید باهنر اهواز ادامه داد: برقراری امنیت پایدار در اماکن عمومی نیازمند تعامل مؤثر مدیریت شهری با نیروی انتظامی است؛ انتظار می‌رود شهرداری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود و با همکاری نیروی انتظامی در راستای مقابله با عوامل تخریب اماکن شهری و صیانت از بیت‌المال اقدامات بازدارنده و عملی انجام دهد.

امیری بیان کرد: دادستانی مرکز استان خوزستان در راستای حفظ نظم اجتماعی و صیانت از اموال عمومی، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مسئول خواهد داشت و با هرگونه اهمال در انجام وظایف قانونی که منجر به سلب آسایش شهروندان شود، طبق قانون برخورد می‌کند.

کد مطلب 6865794

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