به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر جعفری‌راد شنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی، تعداد یک‌هزار و ۲۶۸ کیسه ۵۰ کیلویی کود شیمیایی یارانه‌ای به وزن بیش از ۶۳ تُن که به‌صورت غیرقانونی نگهداری می‌شد، در یکی از روستاهای شهرستان اهواز شناسایی شد.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان افزود: ارزش تقریبی این محموله احتکارشده بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان برآورد شده که پس از کشف، با دستور قضایی، توقیف و ضبط شد.

وی بیان کرد: دادسرای مرکز استان خوزستان در راستای صیانت از حقوق عامه و در چارچوب فعالیت‌های کارگروه حقوقی قضایی و مبارزه با احتکار و گران‌فروشی، بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای با این‌گونه تخلفات برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.