به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی استان با قدردانی از زحمات اعضای جلسه در راستای همراهی، همکاری و اجرای مصوبات، افزود: در حوزه آسیبهای اجتماعی در استان نگرانیهایی وجود دارد که همه مدیران دستگاههای اجرایی باید برای رفع این آسیبها تلاش کنند.
وی با بیان اینکه زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی و دیار غواصان دریادل شناخته می شود، گفت: بروز آسیب های اجتماعی در ابعاد مختلف زیبنده این شهر نیست و باید اقدامات اثربخش در این حوزه انجام شود.
رییس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد: مدیران دستگاهها در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی به وظایف قانونی خود عمل کنند که این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با بیان اینکه با ایجاد کمپ ماده ۱۶ (محل نگهداری معتادان متجاهر) در زنجان در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی اقدامات موثری انجام شده است، گفت:مدیران دستگاههای متولی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی به وظایف قانونی خود عمل کنند .
رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه نصب دوربین در سطح شهر و محورها برای ثبت تخلفات رانندگی و نظارتی اقدامی ارزشمند است، گفت: در همین راستا نصب کامل این دوربینها در همه مراکز از جمله در بازار و محورها لازم و ضروری است.
فرجی برحق با بیان اینکه استقرار پلیس در جاده ها و محورهای مواصلاتی در کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی اثرگذار است، گفت: استفاده از دوربین بین جادهای کمک کار پلیس در این زمینه خواهد بود .
وی همچنین با اشاره به تشکیل اولین جلسه شورای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در استان زنجان خاطر نشان کرد: تشکیل کمیته رصد فضای مجازی در دستور کار متولیان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار بگیرد .
رییس کل دادگستری استان زنجان همچنین بر ضرورت برگزاری دورههای آموزشی برای کاندیداها و روسای ستادها جهت رعایت قوانین و مقررات تاکید کرد.
