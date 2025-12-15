برف و باران در راه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران با اشاره به ورود سامانه‌های بارشی به استان اعلام کرد: از روز سه‌شنبه شاهد آغاز بارش باران، کاهش محسوس دما و بارش برف در ارتفاعات مازندران خواهیم بود.

طبق اعلام هواشناسی مازندران امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه، آسمان استان عمدتاً پایدار است اما از روز سه‌شنبه سامانه بارشی وارد مازندران می‌شود و بعدازظهر همان روز نیز سامانه بارشی دیگری از سمت غرب استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

فعالیت این سامانه‌ها تا صبح پنج‌شنبه ادامه دارد و در این مدت بارش باران، وزش باد، کاهش محسوس دما و بارش برف در ارتفاعات و محورهای کوهستانی استان پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی مازندران با اشاره به مخاطرات این سامانه بارشی تصریح کرد: کاهش دید افقی، لغزندگی جاده‌های کوهستانی و احتمال ریزش سنگ از جمله پیامدهای این شرایط جوی است و توصیه می‌شود شهروندان از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند.