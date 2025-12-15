شریفی: سرطان پروستات اولین سرطان شایع در استان کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شریفی، ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت شیوع سرطان در استان کرمان گفت: سرطان‌های دستگاه گوارش، پروستات و پستان جز مهم‌ترین سرطان‌ها در استان کرمان هستند که در این میان سرطان پروستات نسبت به میانگین کشوری شیوع بیشتری داشته است.

وی با بیان اینکه مواجهه با مواد شیمیایی یکی از عوامل مهم در افزایش سرطان پروستات در مردان است افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که آلاینده‌های محیطی، باقیمانده سموم و مصرف مواد مخدر می‌توانند در ایجاد برخی سرطان‌ها نقش داشته باشند.

شریفی، گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش تعداد بیماران سرطانی، طول عمر بیشتر بیماران است و درمان‌های جدید و روش‌های تشخیصی پیشرفته باعث شده که بیماران بتوانند سال‌ها زنده بمانند و همین موضوع تعداد مبتلایان ثبت شده را افزایش داده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه بیشترین تحقیقات سرطان در کشور بعد از تهران در کرمان صورت گرفته است ادامه داد: بسیاری از مواد سرطان‌زا یا هنوز به درستی بررسی نشده یا تاثیرشان در ایجاد سرطان قطعی نیست که باید مراقب باشیم که یافته‌های علمی را با دقت و بر اساس شواهد معتبر تفسیر کنیم.

شریفی، همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره تحقیقات صورت گرفته درباره عوارض واکسن‌های کرونا گفت: هنوز تحقیقات کامل در مورد عوارض بلندمدت کووید ۱۹ انجام نشده است.

وی افزود: ویروس کرونا تأثیر گسترده‌ای بر دستگاه‌های مختلف بدن دارد و ممکن است اثرات آن سال‌ها بعد نمایان شود، بنابراین هرگونه قضاوت قطعی درباره عوارض واکسن‌ها یا پیامدهای ویروس هنوز زود است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: این دانشگاه با ۳۰ مرکز تحقیقاتی، چهار پژوهشکده تخصصی و ۱۰ مجله علمی معتبر، رتبه نهم کشوری در حوزه تحقیقات و فناوری سلامت را دارد و به زودی میزبان رویدادهای علمی ملی و بین‌المللی خواهد بود.

شریفی، گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حوزه پژوهش رتبه نهم و در تحقیقات و فناوری رتبه ۱۰ کشور را دارا می‌باشد.