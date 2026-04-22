به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن مهرپرور، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، موفق به کشف و شناسایی یک گونه جدید از شتهها برای نخستین بار در جهان شد که این کشف در جریان بررسی تنوع گونهای و پراکنش جغرافیایی شتههای ایران صورت گرفته است.
به گفته این محقق، گونه جدید کشفشده Aphidura madari نامگذاری شده است و نام «madari» از واژه فارسی «مادر» گرفته شده تا ادای احترامی به مادران، که نقش ارزشمندی در شکلگیری خانوادهها و جوامع دارند.
نتایج این پژوهش و معرفی این گونه جدید، در مجله معتبر بینالمللی Neotropical Entomology که از انتشارات Springer Nature است، به چاپ رسیده است.
مهرپرور، در سال جاری علاوه بر کشف این گونه جدید موفق به گزارش ۴ گونه دیگر از شته ها برای اولین بار در ایران شده است.
