به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی تقی‌زاده لنده، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، و عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات در نشست خبری با انتقاد از وضعیت بازار برق کشور اظهار کرد: درباره ناترازی برق راهکارهای زیادی ارائه شده، اما به نتیجه نمی‌رسیم؛ چرا که دولت تاجر خوبی نیست و هر جا وارد تجارت شده، ناکام مانده است؛ با این حال، با وجود آگاهی از این موضوع، حاضر به خروج از تجارت برق نیست.

وی با تأکید بر اینکه برق «کالا» یا «خدمت» محسوب می‌شود، افزود: متأسفانه از سال ۱۳۸۳ به بعد نگاه تصمیم‌گیران تغییر کرد و با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها، مسیر نادرستی در صنعت برق شکل گرفت.

رئیس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق ادامه داد: اگر نگاه سیاست‌گذار تغییر کند، می‌توان به رفع ناترازی برق امیدوار بود؛ در غیر این صورت، حل این مشکل امکان‌پذیر نخواهد بود.

تقی‌زاده با اشاره به سهم ناچیز بورس انرژی در معاملات برق کشور تصریح کرد: امروز تنها یک تا دو درصد برق کشور در تابلوی سبز بورس انرژی معامله می‌شود و مابقی برق با قیمت حدود ۲۰۰ تومان از نیروگاه‌داران خریداری می‌شود؛ قیمتی که با واقعیت‌های اقتصادی صنعت برق همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه تجارت برق دارای دو بخش داخلی و خارجی است، گفت: هر دو بخش اهمیت بالایی دارند، اما متأسفانه دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی در حوزه صادرات و سواپ برق نقش‌آفرینی کند.

رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: زمانی که دولت نمی‌تواند تراکنش مالی کارآمدی داشته باشد، ادامه این مسیر بی‌معناست؛ به‌طوری‌که تا سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیارد دلار صادرات برق داشتیم، اما امروز این رقم به حدود نصف کاهش یافته است.

در ادامه حمید رضا صالحی دبیرکل فدراسیون انرژی هم خواستار بها دادن به بخش خصوصی برای فعالیت در صادرات برق شد و گفت: چرا نباید اجازه داده شود بخش خصوصی وارد صادرات برق به عراق شده تا بتواند پول صادرات را هم به کشور برگرداند.

صالحی در پاسخ به سوالی گفت :دولت تا این لحظه اجازه هیچ صادرات برقی به بخش خصوصی نداده است

این فعال صنعت برق افزود: اکنون پاکستان نیاز به برق دارد و حاصر است با بخش خصوصی ایران وارد قرارداد شود؛ باید دولت اجازه دهد که بخش خصوصی به این عرصه ورود کند.

صالحی خاطرنشان کرد: اگر دولت برق را به بخش خصوصی واگذارد کند، این بخش برق را ارزان تر از قیمت فعلی به مردم می دهد.