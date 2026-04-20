حضور فعال در بازارهای جهانی کلید شکوفایی اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صالحی رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، عصر امروز ( دوشنبه) در نشستی که با حضور فعالان حوزه انرژی برگزار شد، وضعیت کنونی صنعت کشور را تشریح کرد.

وی در این نشست تأکید کرد که برای دستیابی به رشد پایدار و بازسازی مؤثر، لازم است مسیر توسعه به درستی تعیین شده و تداوم یابد.

صالحی هم‌افزایی حاضرین در این نشست را فرصتی مغتنم برای تأمین تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های حیاتی بخش انرژی برشمرد.

وی همچنین فدراسیون صادرات انرژی را یکی از ارکان کلیدی اتاق بازرگانی معرفی و خاطرنشان کرد: با حضور ۲۴ عضو از تشکل‌های گوناگون، این فدراسیون سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی کشور ایفا می‌کند، به‌طوری‌که حدود ۷۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی در این مجموعه متمرکز است.

رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به اهداف کلان اقتصادی، از برنامه‌ریزی برای دستیابی به ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور خبر داد.

صالحی پتروشیمی‌ها را از بازیگران اصلی در حوزه صادرات برشمرد و بیان کرد: با وجود جایگاه قابل توجه ایران در صادرات محصولات پتروشیمی، حجم صادرات ما نیازمند افزایش است و باید با توسعه خدمات فنی و مهندسی، این فاصله را پر کنیم.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی با مقایسه ایران با کشورهایی مانند ترکیه که درآمد چشمگیری از خدمات فنی و مهندسی کسب می‌کنند، پیشنهاد داد که ایران نیز با تغییر رویکرد و حضور فعال‌تر در بازارهای جهانی، سهم بیشتری از این بازارها را به خود اختصاص دهد.

وی تأکید کرد: برای فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری، اصلاحاتی در سطح سیاست‌گذاری‌های داخلی ضروری است.

صالحی در پایان بر ضرورت حمایت از صنایع تأکید کرد و گفت: «برنامه‌ریزی‌های جامعی در زمینه‌های تأمین ارز، بهبود حمل‌ونقل و حمایت از صنایعی چون فولاد و پتروشیمی در دست اقدام است تا شرایط تولیدکنندگان تسهیل شود.» وی در نهایت، لزوم هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری بخش خصوصی، بتوان بر چالش‌های کنونی فائق آمد و آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور رقم زد.