افزایش ۵ درصدی ظرفیت نیروگاهی در سال کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی تقیزاده عضو هیئتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه ایجاد نهاد رگولاتوری برای تنظیم بازار برق بسیار مؤثر خواهد بود، اظهار داشت: اکنون نهاد رگولاتور کننده در بخش برق وجود ندارد که خود این امر برخی مشکلات کنونی صنعت برق را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون وزارت نیرو که هم تولیدکننده برق و هم تعیینکننده قیمت است و نقش رگولاتور را نیز بازی میکند.
تقیزاده اضافه کرد: سال ۱۳۹۷ درباره بروز مشکلات برای تأمین برق به مسئولان هشدار داده شد، اما متأسفانه در آن زمان هیچ برنامهای برای رفع مشکلات صنعت برق تدوین نشد.
عضو هیئت مدیره سندیکای برق گفت: باید سالانه ۵ درصد ظرفیت نیروگاهها را افزایش دهیم، اما متأسفانه سالانه مصرف بخشهای خانگی و صنعتی افزایش پیدا میکند و نیروگاهها و خطوط انتقال فرسوده میشوند
وی افزود: افزایش جمعیت کشور نیازهای برقی را افزایش میدهد و از طرف دیگر افزایش مصرف برق در بخش صنایع نیز ضرورت توسعه نیروگاهها را دوچندان کرده است.
تقیزاده خاضافهکرد: فرسودهشدن نیروگاهها و خطوط انتقال و پستهای توزیع که ظرفیت تولید برق را کاهش میدهد، از عواملی هستند که نیاز به سرمایهگذاریهای جدید در صنعت برق دارند.
عضو هیئتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق خاطر نشان کرد: برنامه ششم توسعه بر ایجاد ظرفیت ۲۵ هزار مگاواتی نیروگاهی تأکید داشت که مجموع ظرفیتی که در همه این سالها ایجاد شد ۱۵ هزار مگاوات بود.
وی اضافه کرد: یکی از دلایل توسعهنیافتن ظرفیت نیروگاهی را نبود انگیزه در میان بخش خصوصی صنعت برق است به همین دلیل مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری برای توسعه نیروگاه کاهش میدهد.
تقیزاده با بیان اینکه اقتصاد صنعت برق، اقتصاد ناکارآمدی است، اظهار کرد: باید برای کارآمد شدن اقتصاد صنعت برق بخش دولتی و خصوصی همکاری داشته و با همراهی هم نسبت به برطرفکردن مشکلات اقدام کنند.
عضو هیئتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق خاطر نشان کرد: فعالشدن مکانیزم عرضه و تقاضا را از عوامل مهم در کارآمدی اقتصاد است و باید عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت باشد نه آنکه قیمت برق دستوری تعیین شود.
وی بر آزادسازی قیمت سوخت نیروگاه تأکید کرد و گفت: قیمت سوخت نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد تا بتواند انگیزه لازم برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند.
تقیزاده به راهاندازی تابلوی برق سبز در بورس انرژی اشاره کرد و ادامه داد: این تابلو توانسته تا اندازهای برخی مشکلات را برطرف کند و قیمتهای مناسبی ارائه دهد.
عضو هیئتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق اضافه کرد: قیمت عرضه برق از سوی تولیدکنندگان نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد تا برای همه فعالان مقرونبهصرفه باشد.
علیرضا توتونچی دبیر سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق نیز در این نشست گفت: اکنون بالای ۱۰ هزار مگاوات ناترازی در تولید و مصرف برق وجود دارد.
وی ادامه داد: رفع این ناترازی نیاز به همراهی و همگرایی همه فعالان دولتی و خصوصی صنعت برق دارد و باید بیش از ۱۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری صورت گیرد تا ناترازی رفع شود.
دبیر سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با بیان اینکه مطالبات صنعت برق انگیزه برای سرمایهگذاری جدید باقی نگذاشته لسا، گفت: پرداخت بهموقع این مطالبات میتواند در ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری جدید مؤثر باشد.
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