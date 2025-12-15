کمبود نیرو، چالش اصلی حفاظت از میراث فرهنگی کوزران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی وضعیت آثار تاریخی، ظرفیت‌های فرهنگی و مسائل حفاظتی بخش کوزران، عصر دوشنبه با حضور فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمانشاه در حاشیه این نشست با اشاره به شرایط موجود گفت: کمبود نیروی انسانی در حوزه حفاظت، یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی میراث فرهنگی این منطقه است که به‌طور مستقیم بر روند صیانت از آثار تاریخی ارزشمند تأثیر می‌گذارد.

کامیار رحمتی با تأکید بر نقش کلیدی یگان حفاظت در حراست از میراث تاریخی استان افزود: نیروهای یگان حفاظت در خط مقدم پاسداری از تاریخ و هویت فرهنگی قرار دارند و تقویت توان انسانی و تجهیزاتی این مجموعه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای استمرار حفاظت مؤثر از آثار است.

در ادامه این نشست، حاضران ضمن بررسی وضعیت فعلی آثار تاریخی بخش کوزران، درباره راهکارهای جبران کمبود نیرو، ارتقای سطح حفاظت و بهبود فرآیندهای نظارتی تبادل نظر کردند و بر ضرورت حمایت بیشتر از یگان حفاظت تأکید شد.

رحمتی در پایان با قدردانی از توجه نماینده مردم کرمانشاه به مسائل میراث فرهنگی اظهار کرد: حفاظت از آثار تاریخی مسئولیتی همگانی است و با همکاری مسئولان و همراهی مردم، می‌توان زمینه حفظ و ماندگاری هرچه بیشتر میراث فرهنگی استان کرمانشاه را فراهم کرد.