رنجبر: افزایش اختیارات استانداران راهگشای حل مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رنجبر صبح شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم با حضور استاندار کرمانشاه، ضمن تبریک این روز به فرهنگیان اظهار کرد: معلمان نقش مهمی در پیشرفت جامعه دارند و باید از جایگاه آنان به‌درستی حمایت شود.

وی با اشاره به مسائل و مشکلات استان افزود: با وجود تغییرات مدیریتی در سال‌های گذشته، برخی مشکلات همچنان باقی مانده و این موضوع نیازمند عزم جدی و انسجام برای حل سریع‌تر است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور، واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر و حل مسائل در سطح استان‌ها کمک کند.

رنجبر تأکید کرد: اگر اختیارات لازم در اختیار مدیریت استانی قرار گیرد، بسیاری از مشکلات بدون نیاز به تمرکزگرایی و مراجعه به مرکز قابل حل خواهد بود و این امر به توسعه متوازن کمک می‌کند.

وی همچنین خواستار نقش‌آفرینی بیشتر جامعه دانشگاهی در حل مسائل استان شد و گفت: دانشگاه‌ها علاوه بر فعالیت‌های آموزشی، باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی و توسعه‌ای حضور مؤثرتری داشته باشند.

نماینده مردم کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی مسئولان و جذب بیشتر اعتبارات ملی، می‌توان جایگاه استان را در مسیر توسعه ارتقا داد و به اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی دست یافت.