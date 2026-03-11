به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث اعظمی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کمیته بحران ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه، با تبریک انتخاب شایسته و قاطع آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای بهعنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: صبح امروز کارکنان این ادارهکل در قالب جلسهای تخصصی با محوریت شرایط جنگی، اقدامات لازم برای حفاظت از ابنیهها و آثار تاریخی استان را بررسی کردند.
وی با اشاره به گستردگی میراث تاریخی استان افزود: کرمانشاه با دارا بودن بیش از ۴۲۰۰ اثر تاریخی ثبتشده، یکی از غنیترین استانهای کشور از نظر میراث فرهنگی است و در شرایط ویژه جنگی، لازم است تمهیدات حفاظتی با دقت و حساسیت بیشتری اجرا شود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه ادامه داد: در روزهای ابتدایی آغاز جنگ، تمامی بناهای تاریخی استان با استفاده از سپر آبی علامتگذاری شدهاند و امیدواریم با این اقدامات پیشگیرانه، شاهد هیچگونه آسیبی به این آثار ارزشمند نباشیم.
اعظمی با تأکید بر اهمیت حفاظت از آثار شاخص استان تصریح کرد: دومین اثر تاریخی ثبت جهانی ایران در مجموعه جهانی بیستون کرمانشاه قرار دارد و در کنار آن، آثار ملی برجستهای همچون مجموعه تاقبستان، معبد آناهیتا، نقشبرجسته آنوبانینی و کاخ خسرو در این استان واقع شدهاند که صیانت از آنها از اولویتهای اصلی ماست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اعمال تخفیف ۳۰ درصدی در مراکز اقامتی استان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و ضرورت همدلی و همراهی با هموطنان، تمامی هتلها و اماکن اقامتی استان کرمانشاه تا اطلاع ثانوی، تخفیف ۳۰ درصدی برای مسافران در نظر گرفتهاند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از نیروهای نظامی آفند و پدافند که در برابر دشمنان ایستادگی میکنند، از مردم انقلابی و آگاه استان کرمانشاه نیز به دلیل حفظ هوشیاری و حضور مؤثر در صحنه، تقدیر و تشکر کرد.
