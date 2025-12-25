  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

تلاش برای رفع محرومیت و اشتغال مردم فیروزآباد ادامه دارد

کرمانشاه- نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بر حمایت از مردم فیروزآباد و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش فیروزآباد با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، از همراهی و پایمردی مردم این منطقه در شرایط دشوار کشور تقدیر کرد و گفت: مردم فیروزآباد علی‌رغم محرومیت، همیشه حامی نظام جمهوری اسلامی بوده و در صحنه‌های مختلف امتحان خود را پس داده‌اند.

رنجبر با اشاره به آسیب دیدن مناطق این بخش در جنگ دوازده روزه اخیر افزود: مردم با صبر و استقامت در کنار مسئولان بوده و فرهنگ غنی عشایری و علاقه به آرمان‌های نظام در این استقبال‌ها مشهود است.

وی مهم‌ترین دغدغه مرد فیروزآباد را اشتغال دانست و اظهار کرد: با پیگیری استاندار و نمایندگان، تلاش می‌کنیم مشکلات آب، برق، جاده و زیرساخت‌های روستایی به سرانجام برسد و زمینه ایجاد شغل‌های کوچک و پایدار برای جوانان فراهم شود.

توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از کشاورزی و دامداری

نماینده مردم کرمانشاه تأکید کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، هر روستا باید فرصت شغلی متناسب با ظرفیت‌های خود داشته باشد تا جمعیت منطقه حفظ شود و مهاجرت کاهش یابد.

رنجبر همچنین از اقدامات صورت گرفته در زمینه راه‌ها و مرکز جامع سلامت خبر داد و گفت: با حمایت استاندار و تأمین بخشی از اعتبارات، پروژه‌های زیرساختی این بخش پیگیری شده و امیدواریم در بودجه سال آتی نیز ردیف اعتباری دریافت کنند.

وی در پایان از تلاش‌های مسئولان محلی، فرماندار و بخشدار قدردانی کرد و افزود: با خدمت صادقانه به مردم می‌توان ضریب امید و امیدواری را افزایش داد و نسل‌های آینده را در این منطقه حفظ کرد.

