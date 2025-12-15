  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

ورود بازیکنان به زمین و آغاز بازی خیبر - استقلال

ورود بازیکنان به زمین و آغاز بازی خیبر - استقلال

خرم‌آباد- با ورود بازیکنان به زمین بازی دو تیم خیبر و استقلال آغاز شد.

دریافت 54 MB
کد خبر 6690363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها