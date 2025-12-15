https://mehrnews.com/x39StJ ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷ کد خبر 6690298 استانها لرستان استانها لرستان ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷ ورزشگاه تختی خرمآباد پُر شد خرمآباد- ظرفیت ورزشگاه تختی خرمآباد برای تماشای بازی خیبر و استقلال تکمیل شد. دریافت 18 MB کد خبر 6690298 کپی شد مطالب مرتبط اعلام ترکیب خیبر برای دیدار مقابل استقلال تهران گرم کردن بازیکنان استقلال پیش از بازی با خیبر ورود بازیکنان به زمین و آغاز بازی خیبر - استقلال ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار با خیبر اعلام شد ورود دروازهبانان خیبر به زمین و تشویق دیناروند لیگ برتر فوتبال - خیبر خرمآباد و استقلال تهران برچسبها تیم فوتبال خیبر خرمآباد تیم فوتبال استقلال تهران لیگ برتر فوتبال ایران
