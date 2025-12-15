اعلام ترکیب خیبر برای دیدار مقابل استقلال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خیبر ترکیب خود را برای دیدار حساس امروز- دوشنبه- مقابل استقلال تهران اعلام کرد.
بازیکنان اصلی این تیم شامل محمدرضا دیناروند، محسن سفیدچغایی، احسان حسینی، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، علی شجاعی، مسعود محبی، مهرداد قنبری، صادق بوصبیح، اسماعیل بابایی و عارف قزل هستند.
این دیدار از اهمیت بالایی برخوردار است و تیم خیبر امیدوار است با ترکیب اعلام شده، نمایش قابل قبولی مقابل استقلال تهران ارائه دهد و با ارائه بازی هماهنگ و تلاش جمعی، نتایج مطلوبی کسب کند.
دیدار تیمهای فوتبال خیبر خرمآباد و استقلال تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ برگزار میشود.
این دیدار از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه تختی خرمآباد آغاز خواهد شد و اهمیت بالایی برای هر دو تیم در جدول ردهبندی دارد.
نظر شما