مدال طلای یوروکاپ دبی به قایقران بوشهری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر رقابت‌های یوروکاپ دبی برگزار شد، تیم ملی دراگون‌بوت مردان ایران در نخستین روز مسابقات و در مسافت حساس ۲۰۰ متر، در میان ۲۴ تیم شرکت‌کننده، با نمایشی قدرتمند و هماهنگ، پس از صعود از دور مقدماتی و نیمه‌نهایی، در فینال با ثبت زمان درخشان ۵۰.۵۰ ثانیه بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلا را تصاحب کرد.

این افتخار بزرگ با پاروهای هادی دریایی‌نژاد، یکی از ارکان تیم ملی و از ورزشکاران شاخص استان بوشهر، رقم خورد.

در روز دوم و در مسافت ۲ هزار متر، تیم ایران با رقابتی فشرده و در شرایطی بسیار نزدیک (کمتر از یک ثانیه)، با زمان ۱۰:۲۶.۰۱ دقیقه در جایگاه چهارم این رقابت‌ها قرار گرفت.