  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

مدال طلای یوروکاپ دبی به قایقران بوشهری رسید

مدال طلای یوروکاپ دبی به قایقران بوشهری رسید

بوشهر- هادی دریایی‌نژاد، قایقران مطرح بوشهری، در ترکیب تیم ملی دراگون‌بوت ایران، مدال طلای مسابقات یوروکاپ دبی را بر گردن آویخت.

به گزارش خبرگزاری مهر رقابت‌های یوروکاپ دبی برگزار شد، تیم ملی دراگون‌بوت مردان ایران در نخستین روز مسابقات و در مسافت حساس ۲۰۰ متر، در میان ۲۴ تیم شرکت‌کننده، با نمایشی قدرتمند و هماهنگ، پس از صعود از دور مقدماتی و نیمه‌نهایی، در فینال با ثبت زمان درخشان ۵۰.۵۰ ثانیه بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلا را تصاحب کرد.

این افتخار بزرگ با پاروهای هادی دریایی‌نژاد، یکی از ارکان تیم ملی و از ورزشکاران شاخص استان بوشهر، رقم خورد.

در روز دوم و در مسافت ۲ هزار متر، تیم ایران با رقابتی فشرده و در شرایطی بسیار نزدیک (کمتر از یک ثانیه)، با زمان ۱۰:۲۶.۰۱ دقیقه در جایگاه چهارم این رقابت‌ها قرار گرفت.

کد خبر 6690422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها