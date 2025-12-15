تعطیلی کامل سفرهای دریایی به جزیره هنگام در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اطلاعیه اداره بنادر و دریانوردی قشم و در پی اعلام هشدار قرمز هواشناسی، تمامی ترددها از اسکله‌های «کندالو» و «شیب‌دراز» به مقصد جزیره هنگام در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، مورخ ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، تعطیل اعلام شده است.

این تصمیم با هدف حفظ سلامتی و ایمنی مسافران و با توجه به پیش‌بینی وقوع بارندگی شدید، وزش باد و طوفان‌های موضعی اتخاذ شده است.

در این اطلاعیه از تمامی مسافران، گردشگران و فعالان حوزه خدمات گردشگری درخواست شده است با توجه به شرایط جوی نامساعد، از هرگونه سفر دریایی به جزیره هنگام در تاریخ‌های یادشده جداً خودداری کنند، چرا که وضعیت پیش‌بینی‌شده می‌تواند خطرات جدی برای ترددهای دریایی به همراه داشته باشد.

بر اساس اعلام اداره بنادر و دریانوردی قشم، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در شرایط جوی یا برنامه ترددها، اطلاع‌رسانی‌های بعدی انجام خواهد شد.