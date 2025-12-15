قربانی: حمایت هواداران و مدیریت فجر سپاسی پشتوانه موفقیت تیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی عصر دوشنبه پس از پیروزی تیمش در انزلی اظهار کرد: فارغ از نتیجه، که حاصل زحمات بازیکنان بود، به آنها تبریک میگویم. فوتبال در شهر انزلی از تجربههای لذتبخش است و تشویقهای تماشاگران این تیم حتی از دید تیم رقیب نیز قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: تیم ما در طول این فصل تحت فشار بود، اما هواداران واقعی فجر سپاسی همیشه از ما حمایت کردند. از کانون هواداران و تمامی تماشاگرانی که با عشق تیم را دنبال میکنند، تشکر میکنم.
سرمربی فجر سپاسی با تمجید از بازیکنانش افزود: بازیکنانم در این بازی و در طول فصل تلاش قابل توجهی داشتند و این برد تقدیم به آنهاست. همچنین از هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه برای حمایتهایشان تشکر میکنم.
قربانی به حمایتهای فردی نیز اشاره کرد و گفت: به ویژه غلام پیروانی که پس از هر بازی، چه در برد و چه در باخت، با تماس و حرفهایش روحیهای مضاعف به تیم میدهد، تشکر ویژه دارم.
وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم نگرشها نسبت به تیم و بازیکنان تغییر کند و هواداران واقعی فجر سپاسی همیشه در کنار تیم باشند. این برد را به تمام بازیکنان و هواداران تقدیم میکنم.
نظر شما