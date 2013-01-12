به گزارش خبرنگار مهر، فجر شهید سپاسی شیراز روز یکشنبه 24 دی ماه در حالی به مصاف ملوان بندر انزلی می رود که تیم شیرازی طی هفته های گذشته با فاصله اندک دو بازی سنگین در جام حذفی و لیگ برتر فوتبال را انجام داده است.

علاوه براین تیم فجر در نیم فصل نقل و انتقالات تعدادی از بازیکن خود را ازدست داده که این موضوع و خستگی ناشی از بازی های پی درپی باعث شده تا در هفته های گدشته این تیم نتواند به شکل مطلوب نتیجه کسب کند.

تیم فجر شهید سپاسی شیراز از 20 بازی قبل خود شش پیروزی، هفت تساوی و هفت باخت در کارنامه دارد و به همین علت این تیم اکنون در مکان دوازدهم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور ایستاده است.

کسب پیروزی توسط فجر سپاسی در مقابل ملوان بندر انزلی علاوه بر جبران باخت دور رفت مسابقات باعث می شود تا تیم شیرازی در رده های هفت و یا هشت جدول مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور قرار گیرد.

فجر شهید سپاسی شیراز برای برد در مقابل ملوان بندر انزلی و صعود به رده های بالایی جدول علاوه برتلاش بازیکنان خود نیاز به حمایت تماشاگران شیرازی دارد تا بدین وسیله با پیروزی در این رقابت فجر باردیگر به روزهای اوج خود در لیگ برتر فوتبال کشور بازگردد.

تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز درهفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور یکشنبه 24 دی ماه ساعت 15 و 30 دقیقه در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز به مصاف تیم ملوان بندر انزلی می روند که این تیم هم اکنون با کسب 31 امتیاز در جایگاه پنجم جدول مسابقات قرار دارد.

ایجاد وفاق و خودباوری در میان بازیکنان "فجر شهید سپاسی شیراز"

سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجام چندین مسابقه پی در پی باعث شده تا در میان بازیکنان فجر سپاسی وفاق و خود باوری ایجاد شود به گونه ای که با گذشت زمان این تیم با تلاش ورزشکاران به جایگاه خود مطلوب در لیگ برتر فوتبال باز می گردد.

محمود یاوری تصریح کرد: در بازی مقابل ملوان بندر انزلی بیشتر بازیکنان تیم فجر آماده حضور در میدان هستند تیم هیچ محروم و مصدومی ندارد و با حمایت هواداران و تلاش بازیکنان، فجر به طور حتم شکست دور رفت مقابل ملوان را جبران می کند.

وی تاکید کرد: طی روزهای گذشته بازی تیم ملوان بندر انزلی به شکل مطلوب توسط مربیان فجر آنالیز شده که با شناخت کامل نقاط ضعف و قوت این تیم، بازیکنان فجر شهید سپاسی شیراز برای پیروزی و بازگشت مناسب به مسابقات لیگ برتر به مصاف نماینده شهر انزلی در لیگ برتر فوتبال کشور می روند.