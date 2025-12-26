به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی شامگاه جمعه در نشست خبری بعد از دیدار تیمش برابر فولاد خوزستان گفت: ما تا یک‌سوم هجومی خیلی خوب فوتبال بازی می‌کنیم و توپ را به محوطه جریمه حریف می‌رسانیم، اما در تصمیم‌گیری نهایی دچار مشکل هستیم و همین موضوع باعث شده امتیازات زیادی را از دست بدهیم.

وی با اشاره به عملکرد فجر در هفته‌های گذشته افزود: با احترام به همه تیم‌ها، معتقدم فجر می‌توانست امتیازهای بیشتری داشته باشد. این مسئله نیاز به زمان و کار بیشتر دارد و باید حرفه‌ای‌تر عمل کنیم.

سرمربی فجر شهید سپاسی در پایان گفت: طبیعی است بعد از باخت انتقادها بیشتر شود، اما روند تیم رو به جلوست، هرچند ضعف‌هایی داریم که باید اصلاح شود.