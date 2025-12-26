  1. استانها
  2. فارس
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

قربانی: مشکل فجر نه تاکتیک، بلکه تصمیم‌گیری بازیکنان در لحظات آخر است

قربانی: مشکل فجر نه تاکتیک، بلکه تصمیم‌گیری بازیکنان در لحظات آخر است

شیراز-سرمربی تیم فجر شهید سپاسی با تأکید بر کیفیت فنی تیمش گفت: مشکل فجر نه در تاکتیک، بلکه در تصمیم‌گیری بازیکنان در لحظات پایانی و حساس بازی‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی شامگاه جمعه در نشست خبری بعد از دیدار تیمش برابر فولاد خوزستان گفت: ما تا یک‌سوم هجومی خیلی خوب فوتبال بازی می‌کنیم و توپ را به محوطه جریمه حریف می‌رسانیم، اما در تصمیم‌گیری نهایی دچار مشکل هستیم و همین موضوع باعث شده امتیازات زیادی را از دست بدهیم.

وی با اشاره به عملکرد فجر در هفته‌های گذشته افزود: با احترام به همه تیم‌ها، معتقدم فجر می‌توانست امتیازهای بیشتری داشته باشد. این مسئله نیاز به زمان و کار بیشتر دارد و باید حرفه‌ای‌تر عمل کنیم.

سرمربی فجر شهید سپاسی در پایان گفت: طبیعی است بعد از باخت انتقادها بیشتر شود، اما روند تیم رو به جلوست، هرچند ضعف‌هایی داریم که باید اصلاح شود.

کد خبر 6702696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها