به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ظهیری شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد تسهیلات زائرین و خدمات سفر استان قم ویژه ایام نیمه شعبان که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد گفت: بزرگترین اجتماع شیعه پس از اربعین در ایام نیمه شعبان شکل میگیرد و امسال مناسبتهای ویژهای چون ۱۵۰۰ سالگی میلاد پیامبر گرامی و تقارن با دهه فجر، باید محور برنامههای فرهنگی قرار گیرد.
سرپرست مدیریت امور فرهنگی زائرین استانداری قم تصریح کرد: مناسبت ایام نیمه شعبان امسال باید با مفاهیم انتظار و امید، روحیه نشاط اجتماعی و پیوند با آرمانهای انقلاب اسلامی گره بخورد و هدف این است که حرکت فرهنگی از روح الله تا بقیه الله شکل گیرد و زمینهساز ارتقای آگاهی دینی و انقلابی مخاطبان باشد.
ظهیری با تأکید بر نقش رسانهها در انعکاس فعالیتهای فرهنگی گفت: ازخبرنگاران و روابط عمومیها انتظار میرود علاوه بر پوشش رویدادها، فعالیتهای محتوایی و فرهنگی را نیز اطلاعرسانی کنند.
وی افزود: موکبها و برنامههای محلی نیز در کنار برنامههای رسمی، سهم مهمی در ترویج فرهنگ نیمه شعبان و نشاط اجتماعی دارند و انتظار میرود با مشارکت فعال جوانان و نوجوانان، این حرکت فرهنگی به شکل گسترده در استان و کشور منعکس شود.
سرپرست مدیریت امور فرهنگی زائرین استانداری قم خاطرنشان کرد: دوربینهای سیار صدا و سیما، رادیو و رسانههای داخلی و بینالمللی در پوشش این رویداد نقش خواهند داشت و تولید محتوای چندجانبه، شامل فیلم، گزارش و مصاحبه، برای انعکاس گسترده فعالیتها انجام خواهد شد.
وی با بیان اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی و فرهنگی دانشگاهها و مراکز محلی گفت: با برنامهریزی دقیق، مشارکت رسانهها و هماهنگی نهادهای فرهنگی، میتوان ایام نیمه شعبان امسال را به فرصتی برای ارتقای نشاط دینی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی تبدیل کرد.
