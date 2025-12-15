  1. استانها
اطلاع‌رسانی دقیق و خدمات مؤثر، کلید موفقیت برنامه‌های نیمه شعبان در قم

قم- فعال رسانه ای قم بر اهمیت هماهنگی، اطلاع‌رسانی و خدمات‌رسانی مناسب و فراهم کردن رفاه و امنیت زائران در ایام نیمه شعبان در قم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نامداری، شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد تسهیلات زائرین ویژه ایام نیمه شعبان اظهار کرد: تجربه کار با تیم مسجد مقدس جمکران و معاونت فرهنگی این مرکز بسیار آموزنده و ارزشمند بوده و تعامل میان دستگاه‌ها و گروه‌های اجرایی در این رویداد، نمونه‌ای موفق از همکاری مؤثر در سطح استان به شمار می‌رود.

وی افزود: در ایام نیمه شعبان سال گذشته تمامی برنامه‌های داخل مسجد جمکران با هماهنگی کامل و تابع تصمیمات این مجموعه اجرا شده و نقش نهادهای حمایتی و اجرایی، پشتیبانی و تسهیل مسیرها و خدمات برای زائران بوده است.

نامداری با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی برنامه‌های نیمه شعبان و میزبانی مطلوب از زائران مسجد مقدس جمکران گفت: ارائه اطلاعات دقیق درباره مسیرهای تردد، پارکینگ‌ها، اسکان‌ها و امکانات رفاهی، از جمله سرویس‌های بهداشتی و مراکز مورد نیاز زائران، نقش مهمی در افزایش رضایت زائران دارد و باید با بهره‌گیری از تجارب سال‌های گذشته و فناوری‌های نوین، از جمله اپلیکیشن‌ها و مسیریاب‌ها، اجرا شود.

وی ادامه داد: خدمات مواکب، تفکیک آنها و هدایت زائران در مسیرهای پر ترافیک باید به شکل شفاف اطلاع‌رسانی شود تا از ازدحام و مشکلات احتمالی جلوگیری شود و تجربه حضور زائران در قم به بهترین شکل ممکن رقم بخورد.

مدیرکل سابق استانداری قم با تأکید بر همکاری با بخش‌های خصوصی و گروه‌های جهادی افزود: اسکان خانگی و خدمات محلی نیز با دقت باید برنامه‌ریزی و با رعایت حساسیت‌های فرهنگی و مذهبی انجام شود تا تمامی زائران با امنیت، آرامش و رفاه مناسب به مسجد مقدس جمکران دسترسی داشته باشند.

نامداری خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای برنامه‌ها، دریافت بازخوردها و انتقال سریع مسائل به مسئولان مرتبط، یکی از وظایف کلیدی کمیته اطلاع‌رسانی است تا مشکلات به سرعت رفع و خدمات ارائه‌شده به زائران بهبود یابد.

وی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق، هماهنگی میان نهادهای مختلف و استفاده از تجربیات سال‌های گذشته، می‌تواند ایام نیمه شعبان را به فرصتی مناسب برای ارائه خدمات شایسته، ارتقای نشاط دینی و اجتماعی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در قم تبدیل کند.

