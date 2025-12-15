به گزارش خبرنگار مهر، احمد نامداری، شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد تسهیلات زائرین ویژه ایام نیمه شعبان اظهار کرد: تجربه کار با تیم مسجد مقدس جمکران و معاونت فرهنگی این مرکز بسیار آموزنده و ارزشمند بوده و تعامل میان دستگاه‌ها و گروه‌های اجرایی در این رویداد، نمونه‌ای موفق از همکاری مؤثر در سطح استان به شمار می‌رود.



وی افزود: در ایام نیمه شعبان سال گذشته تمامی برنامه‌های داخل مسجد جمکران با هماهنگی کامل و تابع تصمیمات این مجموعه اجرا شده و نقش نهادهای حمایتی و اجرایی، پشتیبانی و تسهیل مسیرها و خدمات برای زائران بوده است.



نامداری با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی برنامه‌های نیمه شعبان و میزبانی مطلوب از زائران مسجد مقدس جمکران گفت: ارائه اطلاعات دقیق درباره مسیرهای تردد، پارکینگ‌ها، اسکان‌ها و امکانات رفاهی، از جمله سرویس‌های بهداشتی و مراکز مورد نیاز زائران، نقش مهمی در افزایش رضایت زائران دارد و باید با بهره‌گیری از تجارب سال‌های گذشته و فناوری‌های نوین، از جمله اپلیکیشن‌ها و مسیریاب‌ها، اجرا شود.



وی ادامه داد: خدمات مواکب، تفکیک آنها و هدایت زائران در مسیرهای پر ترافیک باید به شکل شفاف اطلاع‌رسانی شود تا از ازدحام و مشکلات احتمالی جلوگیری شود و تجربه حضور زائران در قم به بهترین شکل ممکن رقم بخورد.



مدیرکل سابق استانداری قم با تأکید بر همکاری با بخش‌های خصوصی و گروه‌های جهادی افزود: اسکان خانگی و خدمات محلی نیز با دقت باید برنامه‌ریزی و با رعایت حساسیت‌های فرهنگی و مذهبی انجام شود تا تمامی زائران با امنیت، آرامش و رفاه مناسب به مسجد مقدس جمکران دسترسی داشته باشند.



نامداری خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای برنامه‌ها، دریافت بازخوردها و انتقال سریع مسائل به مسئولان مرتبط، یکی از وظایف کلیدی کمیته اطلاع‌رسانی است تا مشکلات به سرعت رفع و خدمات ارائه‌شده به زائران بهبود یابد.



وی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق، هماهنگی میان نهادهای مختلف و استفاده از تجربیات سال‌های گذشته، می‌تواند ایام نیمه شعبان را به فرصتی مناسب برای ارائه خدمات شایسته، ارتقای نشاط دینی و اجتماعی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در قم تبدیل کند.