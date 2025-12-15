واژگونی اتوبوس در محور نطنز اصفهان با ۹ مصدوم و ۱۳ فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا زمانپور، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی اصفهان اظهار داشت: ساعت ۲۲ و ۱۱ دقیقه شامگاه دوشنبه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از اصفهان به سمت تهران در حرکت بوده در ۱۰ کیلومتری پل شیراز از سمت نطنز به اورژانس گزارش شد.

وی با اشاره به اعزام ۴ کد ۱۱۵ و ۳ کد از هلال و اتوبوس آمبولانس به محل حادثه گفت: این حادثه ۹ نفر مصدوم و ۱۳ فوتی داشت.

زمانپور افزود: ۲ نفر از مصدومان حادثه به بیمارستان خاتم الانبیا نطنز، ۵ نفر گلدیس شاهین شهر، یک نفر غرضی و یک نفر امین اصفهان اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی اصفهان بیان کرد: با هماهنگی ستاد هدایت آماده باش اعلام شد.

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز در گفتگویی اظهار کرد: ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه شامگاه دوشنبه حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور آزادراه اصفهان -نطنز کیلومتر ۸۰ گزارش شد.

وی ادامه داد: به گفته شاهدان اتوبوس در لاین مقابل رفته و آنجا واژگون شده است.

شیشه فروش تصریح کرد: بلافاصله ستاد مدیریت بحران شهرستان فعال و به منطقه اعزام شد و عوامل فوریت‌های پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی، جمعیت هلال‌احمر، پلیس راه، آتش‌نشانی و راهداری به محل اعزام شدند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیان داشت: در حال حاضر تیم‌ها در صحنه حادثه حضور دارند و در حال رسیدگی به مصدومان هستند.

وی ادامه داد: گزارش‌های اولیه حاکی از این است که فعلاً ۱۳ نفر فوت شدند.

شیشه فروش افزود: تیم‌های امدادی در صحنه هستند و امدادرسانی ادامه دارد.