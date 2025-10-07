  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

خانواده ۵ نفره در واژگونی تیگو در محور نظنز مصدوم شدند

اصفهان - رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: واژگونی تیگو در آزادراه امیر کبیر ۵ مصدوم به همراه داشت.

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۸ و ۲۷ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: در این حادثه خودروی تیگو در آزادراه امیرکبیر، از نطنز نرسیده به پل شیراز دچار واژگونی شده است.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان اضافه کرد: بلافاصله یک واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد: در این سانحه پنج نفر شامل یک خانم، یک آقا و سه کودک دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و ثابت‌سازی مصدومان در صحنه، توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان نطنز منتقل شدند.

