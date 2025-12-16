تقویت بینش سیاسی دانشجویان شرط پیشرفت علمی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی‌راد دوشنبه شب در آیین اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در مرحله استانی خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه خراسان جنوبی استانی با پیشینه عمیق علمی است، تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد از پدران علم کشور از همین بستر دانشگاهی، به‌ویژه بیرجند، برخاسته‌اند و اساتید و دانشمندان برجسته‌ای از این استان در سطح ملی و حتی بین‌المللی صاحب نام هستند.



وی با بیان اینکه دانشگاه‌های خراسان جنوبی در زمره دانشگاه‌های برند کشور قرار دارند، افزود: توسعه همه‌جانبه کشور از مسیر توسعه علمی می‌گذرد.



شرافتی‌راد بیان کرد: اقتصاد، اشتغال، کارآفرینی و صنعت، همگی در دل توسعه علمی معنا پیدا می‌کنند و امروز هر اقدامی که مبتنی بر تحقیق و پژوهش انجام شود، نه‌تنها هزینه نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری برای آینده روشن کشور به شمار می‌رود.



معاون سیاسی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت بینش سیاسی دانشجویان، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نیازهای دانشجوی نظام جمهوری اسلامی ایران، تقویت بینش سیاسی است چراکه دانشجویی که می‌خواهد در عرصه‌های علمی و پژوهشی در سطح جهانی رقابت کند، باید تحلیل، آگاهی و قدرت پرسشگری داشته باشد.



وی اظهار کرد: کرسی‌های مناظره و آزاداندیشی زمینه‌ساز خودباوری، نوآوری، خلاقیت و رشد فکری دانشجویان است و همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، این کرسی‌ها می‌توانند انسان‌های آزاده و مؤثری را به نظام و انقلاب تحویل دهند.



وی از نگاه مثبت مدیریت ارشد استان به دانشگاه گفت و افزود: استاندار خراسان جنوبی با حضور مستقیم در دانشگاه‌ها و گفت‌وگو با دانشجویان، نشان داد که شنیدن صدای دانشجو می‌تواند امید و نشاط اجتماعی را تقویت کند.



شرافتی‌راد ادامه داد: در همین راستا، کمیسیون دانشجویی استان با حضور رؤسای دانشگاه‌ها تشکیل شده تا مسائل دانشجویان از جمله موضوعات رفاهی، خدماتی و آموزشی به‌صورت دقیق پیگیری شود.



معاون سیاسی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به سفر پیش‌روی رئیس‌جمهور به استان اظهار امیدواری کرد: این سفر دستاوردهای مهمی به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های علمی و دانشگاهی برای استان به همراه داشته باشد و جایگاه دانشگاه‌های خراسان جنوبی بیش از پیش تقویت شود.



شرافتی راد با قدردانی از جهاد دانشگاهی، اساتید، داوران و دانشجویان شرکت‌کننده در مسابقات مناظره دانشجویی گفت: دانشجویان حاضر در این رقابت‌ها آینده‌سازان واقعی کشور هستند و امیدواریم شاهد درخشش آن‌ها در مراحل ملی و بین‌المللی باشیم.



وی گفت: اگر به دانشجو، استاد و دانشگاه اعتماد کنیم و به آن‌ها امید بدهیم، بسیاری از گره‌های بزرگ اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی استان و کشور باز خواهد شد و دانشگاه محل حل مسائل واقعی جامعه است و باید به دانشجو میدان داد.