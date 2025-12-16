  1. استانها
مدنی: آهن نباید هم‌زمان با لبنیات یا مکمل‌های حاوی کلسیم مصرف شود

کاشان - فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: آهن نباید هم‌زمان با لبنیات یا مکمل‌های حاوی کلسیم مصرف شود.

مریم مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع بیشتر فقر آهن در زنان در سنین باروری اظهار کرد: در برخی موارد، شدت کم‌خونی با میزان خون‌ریزی قاعدگی همخوانی ندارد و در این شرایط انجام بررسی‌های تکمیلی و در صورت لزوم ارجاع بیمار به متخصص گوارش ضروری است.

وی ابراز کرد: در مردان و زنان یائسه، کم‌خونی فقر آهن می‌تواند نشانه‌ای از خون‌ریزی پنهان در دستگاه گوارش باشد و انجام اقدامات تشخیصی مانند آندوسکوپی و کولونوسکوپی در این گروه‌ها اهمیت زیادی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه نیاز بدن به آهن در سنین نوجوانی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: در این دوره نیز کمبود آهن شایع است و معمولاً درمان با آهن خوراکی آغاز می‌شود، اما انتخاب نوع درمان، چه خوراکی و چه وریدی، باید حتماً توسط پزشک انجام شود.

وی خاطرنشان داد: در بیمارانی که تحمل آهن خوراکی را ندارند، علائم شدیدی دارند، در آستانه جراحی هستند، سابقه جراحی بای‌پس معده دارند یا به بیماری‌های التهابی مانند سلیاک و بیماری‌های التهابی روده مبتلا هستند، به‌دلیل اختلال در جذب آهن، درمان وریدی ضرورت پیدا می‌کند.

مدنی با تأکید بر لزوم تکمیل دوره درمان تصریح کرد: مصرف آهن نباید به‌صورت خودسرانه و کوتاه‌مدت قطع شود و بیماران باید مطابق نظر پزشک که معمولاً چند ماه طول می‌کشد، درمان را ادامه داده و پس از آن آزمایش‌های کنترلی انجام دهند.

وی درباره باورهای نادرست رایج در فضای مجازی گفت: مصرف هم‌زمان چای و قهوه با آهن موجب کاهش جذب آن می‌شود و باید بین مصرف این نوشیدنی‌ها و آهن فاصله زمانی رعایت شود، در حالی که مصرف ویتامین C مانند آب‌پرتقال می‌تواند جذب آهن را افزایش دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: آهن نباید هم‌زمان با لبنیات یا مکمل‌های حاوی کلسیم مصرف شود و بهتر است به‌صورت جداگانه و در صورت امکان با معده خالی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به منابع غذایی آهن بیان کرد: گوشت و سبزی‌هایی مانند اسفناج از منابع آهن محسوب می‌شوند، اما در بیماران مبتلا به کم‌خونی فقر آهن، مصرف مواد غذایی به‌تنهایی کافی نیست و این افراد حتماً باید تحت درمان دارویی قرار گیرند.

مدنی در پایان تأکید کرد: هر نوع کم‌خونی به‌معنای کمبود آهن نیست و تشخیص نوع کم‌خونی باید توسط پزشک متخصص و بر اساس آزمایش‌ها و شاخص‌های تخصصی انجام شود.

