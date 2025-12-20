به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاحتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بارندگیهای اخیر اگرچه شدت بالایی نداشت، اما در مجموع حدود ۳ میلیارد تومان خسارت به بناها و خانههای تاریخی یزد وارد کرده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده آسیبها در مناطق دارای مرمتهای غیراصولی رخ داده است، گفت: بیشتر خسارتها به دلیل سهلانگاری در پاکسازی ناودانها و پشتبامها بوده و شامل ریزش دیوار، سوراخ شدن سقف و تخریب جزئی برخی پشتبامها است.
وی افزود: هیچ مورد خسارت جانی گزارش نشده و آسیبها عمدتاً محدود به چند منزل تاریخی و سه خودرو بوده است.
فلاحتی با اشاره به اینکه هشدار سطح نارنجی هواشناسی پیش از بارش صادر شده بود، از اطلاعرسانی به ساکنان بافت تاریخی از طریق فضای مجازی و مدیران شهرستانها خبر داد و گفت: بسیاری از مالکان که نسبت به پاکسازی ناودانها اقدام کردند، از خسارت در امان ماندند.
وی درباره آبگرفتگی معابر نیز اظهار داشت: گرفتگی چاههای جذبی عامل اصلی آبگرفتگی بوده و بررسیها نشان داده عمق برخی از این چاهها کافی نیست. به گفته فلاحتی، برای رفع مشکل، نامهای به شهرداری ارسال شده تا حفر چاههای جدید و ساماندهی شبکه هدایت آب در دستور کار قرار گیرد.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد در ادامه خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از آسیب در ادامه فصل بارش، یگان حفاظت و شهرداری مأمور بازبینی چاههای جذبی و شناسایی نقاط مستعد تجمع آب شدهاند و اطلاعرسانی به ساکنان تداوم خواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت قنوات و آبانبارهای بافت تاریخی افزود: بخش زیادی از قنوات موجود متروکه و در معرض نفوذ آب و فاضلاب هستند و بدون استحکامبخشی و لایروبی، امکان هدایت روانآبها به درون آنها وجود ندارد. در این میان، قنات زارچ به دلیل لایروبی سالانه و استحکامبخشی مستمر، در هدایت آبهای سطحی عملکرد مطلوبی داشته است.
فلاحتی در پایان تابآوری بافت تاریخی یزد را بالا دانست و تأکید کرد: یزد بیش از هزار سال در برابر عوامل جوی مقاومت کرده است، اما خسارتهایی که امروز میبینیم نتیجه بیتوجهی مالکان، مرمتهای نادرست و رها شدن برخی پلاکهای تاریخی است.
