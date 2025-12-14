به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا برزگر با بیان اینکه میزان تولید پسماند ساختمانی در کشور به طور متوسط ۳ برابر پسماند عادی خانگی است، گفت: این میزان در شهر یزد برای تولید پسماند عمران ساختمانی روزانه در حدود ۹۰۰ تا هزار و ۱۰۰ تن است که در واقع حجم کمی محسوب نمیشود و باید با همافزایی دستگاههای متولی و همراهی شهروندان در راستای ساماندهی این معضل، گام برداریم.
وی افزود: شهرداری یزد در بخش پسماندهای جز ساختمانی مثلاً نخالههای حاصل از تعمیر و نگهداری ساختمان، علاوه بر کار امانی توسط عوامل جمعآوری سازمان، پیمانکار بخش خصوصی نیز دارد که خدمات را به صورت مکانیزه به شهروندان ارائه میدهد، بدین صورت که باکسهایی که اصطلاحاً به آن بازوغلتان گفته میشود، در اختیار متقاضی گذاشته میشود تا نخاله در سطح معابر ریخته نشود.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد با اعلام شماره تلفن ۳۳۱۳۵۲۰۰ برای کسب اطلاعات لازم از سازمان مدیریت پسماند در خصوص دریافت بازوغلتان، تصریح کرد: با این اقدام، نخالههای ساختمانی در معابر و نهایتاً در محلهای غیرمجاز تخلیه نمیشود و علاوه بر اینکه مشکلات زیستمحیطی و نازیبایی برای شهر به وجود نمیآید، از خطرات احتمالی که ممکن است در اثر برخورد با آن برای شهروندان و یا خودروها ایجاد شود، جلوگیری میشود.
وی مشکل عمده در این حوزه را مربوط به نخالههای کلی که از گودبرداریها و طرحهای بزرگ عمرانی حاصل میشود، عنوان کرد و گفت: از چند سال پیش بحث ساماندهی خودروهای عمرانی ساختمانی را شروع کردیم و تا کنون توانستهایم هزار و ۴۸۵ خودروی حفار و حمل کننده پسماندهای ساختمانی را شناسایی، کدگذاری و ساماندهی کنیم.
به گفتهی برزگر، این خودروها قبل از هرگونه فعالیت گودبرداری و یا نخاله برداری باید از سازمان مدیریت پسماند مجوز بگیرند و تنها بعد از اخذ مجوز، میتوانند فعالیت عمرانی خود را انجام دهند.
وی در خصوص این مجوز ادامه داد: پروانه ساخت قبل از شروع طرح توسط کارفرما گرفته میشود و هزینههای مربوط به حمل و نقل پسماند ساختمانی توسط کارفرما در هنگام اخذ پروانه پرداخت شده است، ولی مجوز حمل و تخلیه پسماند ساختمانی باید توسط پیمانکار حفاری گرفته شود و صدور این مجوز تنها به منظور شناسایی مبدا و مقصد تخلیه نخاله برای جلوگیری از تخلیه در محلهای غیرمجاز میباشد.
این مقام مسئول در شهرداری یزد با اشاره به اینکه تاکنون هزار و ۵۶۶ مجوز حمل و تخلیه پسماند ساختمانی توسط سازمان صادر شده است، ادامه داد: با وجود این تعداد صدور مجوز ولی متأسفانه هزار و ۱۴۰ مورد تخلف نیز ثبت شده است که نشان میدهد این حوزه هنوز نیاز به نظارت و همافزایی بیشتر دستگاههای متولی، همچنین همکاری مالکین پروژه و شهروندان با مجموعه مدیریت شهری را دارد.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در پایان از شهروندان یزدی درخواست کرد، در صورت مشاهده هرگونه تخلیه غیرمجاز نخالهها در معابر شهری، محدوده یا حریم شهر، مراتب را به سامانه تلفنی ۱۳۷ شهرداری اطلاع دهند.
نظر شما