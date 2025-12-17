زارع:اقدامات پیشگیرانه شهرداری یزد برای جلوگیری از وقوع سیل ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زارع، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی کشور و هشدارهای هواشناسی، موضوع سیلاب‌ها به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت تا روند اقدامات انجام‌شده از زمان وقوع سیلاب سال ۱۴۰۲ تاکنون مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش فعال مدیریت بحران شهرداری یزد گفت: از سال گذشته تاکنون، برنامه‌های گسترده‌ای برای پیشگیری از حوادث مشابه اجرا شده است که از جمله می‌توان به احداث سیل‌بندها، هدایت آب‌های سطحی و توسعه چاه‌های جذبی اشاره کرد. به گفته او، بیش از یک‌هزار و دویست چاه جذبی در نقاط مختلف شهر فعال است و عملکرد مطلوبی در کاهش خطر تجمع آب‌های سطحی داشته‌اند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد در ادامه افزود: در نشست کمیسیون خدمات وضعیت چهار سیل‌بند اصلی یزد بررسی شد. بخشی از این سیل‌بندها پس از آسیب‌های اولیه، تعمیر و بازسازی شده‌اند و تعدادی سیل‌بند جدید برای کنترل جریان سیلاب در اطراف شهر احداث شده است. این سیل‌بندها نقش مهمی در حفاظت از محدوده شهری دارند و آب‌های حاصل از بارندگی‌های شدید را به مسیرهای اصلی مسیل‌ها هدایت می‌کنند تا از وقوع خسارات احتمالی جلوگیری شود.

زارع در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری مداوم در طرح‌های مقابله با سیلاب اظهار کرد: مقرر شد بررسی‌های تکمیلی با حضور کارشناسان و مدیران شهری انجام گیرد و بازدید میدانی مشترکی ترتیب داده شود.