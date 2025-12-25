  1. استانها
زارع: پیگیر ارتقای تجهیزات و تقویت توان آتش‌نشانی یزد هستیم

یزد_ رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از افزایش ظرفیت مدیریت شهری برای مقابله با سیلاب خبر داد و گفت: شورا پیگیر ارتقای تجهیزات و تقویت توان سازمان آتش‌نشانی یزد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه زارع با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی دو تا سه سال اخیر گفت: در این مدت، با نگاه هدفمند به مدیریت بحران، کمبودهای تجهیزاتی برطرف شده و ناوگان امداد شهری به تجهیزات متنوع و تخصصی مجهز شده است؛ به‌گونه‌ای که امروز ۱۲ دستگاه پمپ لجن‌کش با قطر ۶ و ۸ اینچ، ۴ دستگاه دیزل‌ژنراتور سیار، بیش از ۱۰۰ دستگاه انواع پمپ و لجن‌کش با قطر ۲ تا ۴ اینچ، ۲۰ دستگاه موتور برق، ۲ دستگاه بیل لودر، ۵ دستگاه تانکر آب، ۱۰ دستگاه وانت دو کابین و ۵ دستگاه خودروی کمپرسی در چرخه عملیات و پشتیبانی قرار دارد.

زارع افزود: بخشی از این تجهیزات به‌صورت متمرکز در اختیار مدیریت بحران شهرداری نگهداری می‌شود و بخش دیگری در مناطق و سازمان‌های مرتبط مستقر شده تا امکان واکنش سریع و استفاده هم‌زمان در نقاط مختلف شهر فراهم باشد؛ رویکردی که باعث افزایش سرعت عمل نیروهای عملیاتی در شرایط بارندگی شده است.

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به آثار میدانی این اقدامات تصریح کرد: نتیجه اجرای طرح‌های زیرساختی در سال‌های اخیر به‌وضوح در کاهش آب‌گرفتگی معابر و ایمن‌سازی زیرگذرها قابل مشاهده است و امروز بخش عمده‌ای از نقاط حادثه‌خیز سابق، از چرخه بحران خارج شده‌اند؛ هرچند همچنان مدیریت شهری با این نگاه پیش می‌رود که ریسک هرگز صفر نیست و باید آمادگی حفظ شود.

وی با اشاره به ارزیابی‌های پیش از فصل بارندگی گفت: بازبینی تجهیزات، سازماندهی نیروها و برگزاری مانورهای مشترک با مدیریت بحران استان، از ابتدای پاییز انجام شده و نقاط ضعف شناسایی و اصلاح شده است تا شهر در شرایط هشدارهای هواشناسی نیز دچار غافلگیری نشود.

زارع در پایان تأکید کرد: شورای اسلامی شهر یزد با رویکرد نظارتی و حمایتی، پیگیری ارتقای تجهیزات، تقویت توان آتش‌نشانی و هماهنگی میان بخش‌های امدادی را ادامه خواهد داد تا شهر یزد با حداقل آسیب، از بارندگی‌های پیش‌رو عبور کند.

