خبرگزاری مهر - گروه استانها: هرسال شمار زیادی از انواع پرندگان مهاجر از سرزمینهای دور به تالابهای مازندران میآیند اما بسیاری از آنان در تورهای صیادان و فروش در بازار سنتی فریدونکنار گرفتار و درنهایت کباب میشوند.
قصه شکار و صید پرندگان در اراضی تالابی و فروش در بازار سنتی فریدونکنار، تراژدی دردناکی است که همچنان تکرار میشود وشکار و صید پرندگان زمستان گذران و عرضه آن به قیمت ناچیز در بازار سنتی فریدونکنار، این پرندگآنکه بهوسیله تورهای هوایی و کرس شبانه در دام صیادان قرارگرفتهاند و قلعوقمع شدند و شکار این گونههای زیبا سبب نگرانی دوستداران حیاتوحش و محیطزیست شده است.
صیادها در منطقه نگهبانی میدهند که ماشین و موتور رد نشود، کسی تیراندازی نکند و حتی برای پرندگان غذا میریزند، با این کار پرندگان را به محیطی که میخواهند در آن دام بگذارند عادت میدهند اما وقتی این بازه زمانی تاریک فرامیرسد تورهای هوایی را میگذارند و پرندگان که عادت کردهاند هر شب در منطقه امن تغذیه کنند در دام میافتند و هر شب تعداد زیادی از انواع پرندگان به دام میافتند.
کاهش شکار و صید انواع پرندگان نیازمند برنامه جامع ساماندهی است که این طرح برای اولین بار در سال جاری در مازندران تهیه و اجرایی شده است و پنج سال ادامه خواهد یافت
کاهش شکار و صید انواع پرندگان نیازمند برنامه جامع ساماندهی است که این طرح برای اولین بار در سال جاری در مازندران تهیه و اجرایی شده است و پنج سال ادامه خواهد یافت.
ساماندهی دامگاهها و بازار سنتی فریدونکنار مهمترین محور این برنامه است و به گفته رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش اداره کل حفاظت محیطزیست مازندران، سازماندهی بازار و دامگاههای صید در فریدونکنار را از مهمترین برنامههای این اداره کل برای مبارزه با شکار بیرویه پرندگان مهاجر بیان کرد.
کوروش ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ساماندهی دامگاهها یکی از فعالیتهاست یادآور شد: در این زمینه تصمیم بر آن شد تا جلوی صید و فروش پرندگانی که از استانهای دیگر نظیر گلستان و گیلان به بازار فریدونکنار آورده میشود، نیز جلوگیری شود.
وی اظهار داشت: ما صید و فروش انواع پرندگان را در فریدونکنار قائل نیستیم و نباید این پرندگان صید و فروش روند و در این راستا تلاش کردیم تا افراد متخلفی که از استانهای گیلان و گلستان اقدام به عرضه پرندگان در بازار فریدونکنار میکردند را شناسایی و از اقدامشان جلوگیری کنیم.
وی ساماندهی دامگاهها را از دیگر برنامههای محیطزیست برای مقابله با شکار غیرمجاز برشمرد و گفت: در این راستا، همکاران محیطزیست اقدام به پاکسازی دو تا سهنقطه مهم شکار پرندگان در اراضی تالابی فریدونکنار تا رامسر کردهاند.
برنامه پنجساله ساماندهی شکار و صید در فریدونکنار
وی با اشاره به اینکه دامگاههای زیادی در اراضی تالابی منطقه وجود دارد که اقدام به شکار وزنده گیری انواع پرندگان ازجمله غازها میکند، یادآور شد: برنامه محیطزیست این است که طبق برنامه پنجساله، روند شکار و صید پرندگان را در این منطقه کاهش چشمگیری دهد.
ربیعی به نشستهای اداره کل با مسئولان بخشهای مختلف ازجمله دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: ما قائل داریم که در مدیریت شکار و صید با چالش مواجه هستیم و برای ساماندهی روند، نیازمند حمایت دستگاههای مختلف هستیم.
رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش اداره کل حفاظت محیطزیست مازندران اظهار داشت: طبق توافق و تفاهمنامههای که بستیم قرار شد که شکارچیان غیرمجاز شناسایی شود و اخطارهایی نیز داده شد، همچنین مناطق حساس که در آن دامگاه گسترده شده بود را شناسایی کردیم.
وی با تأکید بر اینکه برنامه ساماندهی شکارگاهها و صیدگاههای انواع پرندگان در اراضی تالابی فریدونکنار پنجساله است اظهار داشت: برنامه این نیست که یکساله این مسئله خاتمه یابد بلکه بنا داریم با همکاری مسئولان و جوامع محلی طی پنج سال، مسئله شکار پرندگان ساماندهی شود.
ربیعی به برنامههای آموزشی و فرهنگی برای کاهش شکار و صید پرندگان اشاره و اضافه کرد: در حاشیه بازار سنتی پرندگان که درآن به فروش و عرضه انواع پرندگان پرداخته میشود، اقدام به برپایی مسابقه نقاشی با حضور کودکان کردهایم تا قبح قضیه شکار به تصویر کشیده شود.
وی با عنوان اینکه افراد زیادی سالهای سال بهصورت غیرمجاز در فریدونکنار و بابلسر اقدام به شکار پرنده میکنند و تغییر این نگرش نیازمند فرهنگسازی و آموزش دارد افزود: امیدواریم با همکاری بخشهای مختلف، پرونده شکار و صید پرندگان را سامانبخشیم.
وی درباره سرشماری پرندگان عنوان کرد: سرشماری زمستانه پرندگان مهاجر از دوم ژانویه تا پایان این ماه در غرب آسیا انجام میشود و هماینک در میانه راه است.
طبق بند الف ماده ۱۳ قانون شکار و صید شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض بهخصوص در مناطق حفاظتشدهای مانند تالاب بینالمللی فریدونکنار مجازات حبس و جزای نقدی دارد اما به دلیل فقدان ضمانت اجرایی دسترسی به جسد پرندگان مهاجر، کمیاب و حفاظتشده بهسادگی در بازارهای غیرقانونی این منطقه امکانپذیر است و همواره شاهد کشف شمار زیادی پرندگان صیدشده در این بازار هستیم.
کشف بزرگترین محصوله شکار پرندگان
در هفته گذشته، مأمورین یگان حفاظت محیطزیست استان موفق شدند سه متخلف شکار و صید پرندگان وحشی را که با استفاده از یک دستگاه وانت مزدا در حال حمل ۳۵۰ قطعه از انواع پرندگان از استان گیلان به فریدونکنار بود را در بازار پرندگان این شهرستان دستگیر کنند.
ناصر مهردادی مدیرکل محیطزیست مازندران در این زمینه به خبرنگار مهر میگوید: با توجه به ایجاد تنش و قصد متخلفین برای درگیری با حضور مأمورین نیروی انتظامی، خودرو و متهمین به پاسگاه انتظامی مرکزی فریدونکنار منتقل شدند و با شکایت اداره حفاظت محیطزیست بابلسر پروندهای در مراجع قضایی تشکیل و متهمین به دادگاه معرفی شدند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان فریدونکنار علاوه بر مرکزیت بازار عرضه و فروش انواع آبزیان به محلی برای عرضه و فروش غیرمجاز انواع گونههای مختلف پرندگان وحشی درآمده که در ردههای جهانی جزو پرندگان حمایتشده، در معرض خطر و یا در حال انقراض است که به دلیل عدم توجه و برخورد مستمر و قاطع باعرضه و فروش غیرمجاز این پرندگان در سالهای گذشته، مشکلات زیادی را برای محیطزیست کشور و استان به دنبال داشته است و در حال حاضر ساماندهی این موضوع از مهمترین برنامههای اداره کل حفاظت محیطزیست استان است.
مهردادی افزود: همچنین مرحله دوم جمعآوری دامهای هوایی در فریدونکنار با حضور ۴۰ نفر از مأمورین یگان حفاظت محیطزیست استان و شهرستان انجام شد و در این خصوص ۵۰ رشته دام هوایی شامل شب دامها و غاز دامها طی دومین مرحله از عملیات یگان حفاظت محیطزیست استان از مناطق سرخرود، اوجاکله و برخی مناطق شهرستان بابلسر جمعآوری شد.
در راستای اجرایی شدن طرح ۵ ساله ساماندهی شکار و صید در منطقه فریدونکنارمحیط بانان یگان حفاظت محیطزیست استان با همکاری نیروی انتظامی و مردم بومی موفق شدند در دو مرحله دامهای هوایی (غاز دامها) را در منطقه فریدونکنار جمعآوری کنند.
فعالان محیطزیست سالهاست به روش صید پرندگان بومی و مهاجر در فریدونکنار معترضند. صید پرندگان با روش خاصی و بر اساس ماههای قمری انجام میشود، در فاصله بیستم هرماه قمری تا پنجم ماه بعد ماه، دیر طلوع میکند و کوچک است و آسمان بهشدت تاریک است. قبل از این ۱۵ روز منطقه را کاملاً امن میکنند. .
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