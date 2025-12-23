کاشت ۱۶۰ هزار نهال مرتعی در گنبدکاووس با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر نیکویی، با هدف توسعه مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی و ارتقای اصلاح و احیای مراتع، تفاهم‌نامه‌ای با شرکت کشت و صنعت شمال برای کاشت ۱۶۰ هزار اصله نهال مرتعی در شهرستان گنبدکاووس منعقد شد.

این طرح در سطح ۲۰۰ هکتار و در محدوده کانون‌های بیابانی اجرا می‌شود و دو مرحله آبیاری، حفاظت و نگهداری نهال‌ها بر عهده شرکت طرف تفاهم‌نامه خواهد بود.

گونه‌های نهال مورد استفاده شامل مرتعی و بیابانی بوده و از نهالستان چپر قویمه تأمین می‌شوند.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان همچنین اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، ۵۸۰ هزار اصله نهال مرتعی و بیابانی در سه نهالستان تولید نهال مرتعی استان تولید شده است.

وی افزود: اعتبار این پروژه با احتساب ۳۵ میلیون تومان برای هر هکتار، در مجموع نزدیک به هفت میلیارد تومان برآورد شده که به‌صورت مشارکتی تأمین و اجرا شده است.

نیکویی اظهار کرد: اقدامات مشارکتی مانند این طرح نقش مهمی در اصلاح و احیای مراتع، افزایش پوشش گیاهی و کاهش گسترش کانون‌های بیابانی دارند و با تداوم چنین همکاری‌هایی، می‌توان تعادل اکوسیستم مراتع استان گلستان و پایداری منابع طبیعی را تقویت کرد.