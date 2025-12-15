خیر البرزی سرپرستی ۲۰۰۰ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی ارزشمند و خیرخواهانه یک خیر البرزی با پیوستن به طرح اکرام ایتام، سرپرستی و حمایت معنوی و مادی از ۲۰۰۰ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد را عهدهدار شد.
این اقدام خداپسندانه در راستای تقویت فرهنگ نیکوکاری، حمایت هدفمند از فرزندان یتیم و تأمین بخشی از نیازهای معیشتی، تحصیلی و فرهنگی آنان صورت گرفت و نقش مؤثری در ایجاد آرامش، امید و امنیت روانی برای این فرزندان ایفا خواهد کرد.
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با قدردانی از این اقدام ماندگار، بر اهمیت مشارکت خیرین، نیکوکاران و فعالان اقتصادی در حمایت از فرزندان ایتام و محسنین تأکید کرده و اعلام کرد: همراهی خیران میتواند زمینهساز رشد، شکوفایی استعدادها و آیندهای روشن برای فرزندان تحت حمایت باشد.
طرح اکرام ایتام و محسنین یکی از برنامههای محوری کمیته امداد است که با تکیهبر مشارکت مردمی و حمایت خیرین، در جهت تأمین نیازهای اساسی و توانمندسازی فرزندان نیازمند یتیم و محسنین در سراسر کشور اجرا میشود.
شهروندان نیکوکار میتوانند با ارسال عدد ۲۶ به سر شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ حمایت یک یا چند فرزند را بر عهده بگیرند و در این امر خداپسندانه مشارکت نمایند.
