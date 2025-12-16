  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

کاشت یک میلیارد درخت با مشارکت مردم و بخش خصوصی به نتیجه می‌رسد

کاشت یک میلیارد درخت با مشارکت مردم و بخش خصوصی به نتیجه می‌رسد

کرج – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با هدف افزایش پوشش گیاهی در مدت چهار سال در سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران در حاشیه یکصد و یکمین جلسه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان البرز، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی، رصد و پایش عملکرد طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور برگزار شده و در این جلسات، روند تولید نهال، کاشت، اقدامات اجرایی و نقاط قوت و ضعف طرح با حضور ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها و تشکل‌های مردمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هدف نهایی، تحقق کاشت یک میلیارد درخت طی چهار سال است، افزود: تلاش می‌کنیم با تقویت نقاط قوت و رفع کاستی‌ها، این برنامه ملی را به نتیجه مطلوب برسانیم.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وسعت عرصه‌های منابع طبیعی کشور، گفت: حدود ۱۳۷ میلیون هکتار از اراضی کشور عرصه‌های منابع طبیعی است که به عنوان انفال، تحت مالکیت و مسئولیت دولت قرار دارد و حفاظت و صیانت از این سرمایه ملی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.

افلاطونی ادامه داد: از مجموع این عرصه‌ها، حدود ۱۴ میلیون هکتار جنگل و ۸۰ میلیون هکتار مرتع است و مابقی را سایر عرصه‌های طبیعی تشکیل می‌دهد؛ بنابراین برای حفاظت مؤثر از این وسعت عظیم، ناگزیر به استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود تصریح کرد: قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی و قوانین تکمیلی بعدی، بر مشارکت مردم و بخش خصوصی تأکید دارند و ما به دنبال فعال‌سازی ظرفیت ماده ۳ این قانون از طریق تعریف طرح‌های حفاظتی و صیانتی همراه با منافع مشترک هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به وضعیت جنگل‌های هیرکانی اشاره کرد و گفت: جنگل‌های هیرکانی با وسعت حدود دو میلیون هکتار در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، گیلان و گلستان، جزو جنگل‌های ارزشمند ثبت جهانی هستند و برای حفاظت از آن‌ها برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این جنگل‌ها به ۱۰۴ حوزه آبخیز تقسیم شده و برای هر حوزه، طرح حفاظتی و جنگلداری نوین منطبق با قانون برنامه هفتم در حال تهیه است که پس از تأمین اعتبارات لازم، به مرحله اجرا خواهد رسید.

افلاطونی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح‌ها و تأمین منابع مالی مورد نیاز، شاهد بهبود شرایط حفاظتی و مدیریتی جنگل‌های هیرکانی و سایر عرصه‌های منابع طبیعی کشور باشیم.

