به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران در حاشیه یکصد و یکمین جلسه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان البرز، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی، رصد و پایش عملکرد طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور برگزار شده و در این جلسات، روند تولید نهال، کاشت، اقدامات اجرایی و نقاط قوت و ضعف طرح با حضور ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها و تشکل‌های مردمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هدف نهایی، تحقق کاشت یک میلیارد درخت طی چهار سال است، افزود: تلاش می‌کنیم با تقویت نقاط قوت و رفع کاستی‌ها، این برنامه ملی را به نتیجه مطلوب برسانیم.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وسعت عرصه‌های منابع طبیعی کشور، گفت: حدود ۱۳۷ میلیون هکتار از اراضی کشور عرصه‌های منابع طبیعی است که به عنوان انفال، تحت مالکیت و مسئولیت دولت قرار دارد و حفاظت و صیانت از این سرمایه ملی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.

افلاطونی ادامه داد: از مجموع این عرصه‌ها، حدود ۱۴ میلیون هکتار جنگل و ۸۰ میلیون هکتار مرتع است و مابقی را سایر عرصه‌های طبیعی تشکیل می‌دهد؛ بنابراین برای حفاظت مؤثر از این وسعت عظیم، ناگزیر به استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود تصریح کرد: قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی و قوانین تکمیلی بعدی، بر مشارکت مردم و بخش خصوصی تأکید دارند و ما به دنبال فعال‌سازی ظرفیت ماده ۳ این قانون از طریق تعریف طرح‌های حفاظتی و صیانتی همراه با منافع مشترک هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به وضعیت جنگل‌های هیرکانی اشاره کرد و گفت: جنگل‌های هیرکانی با وسعت حدود دو میلیون هکتار در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، گیلان و گلستان، جزو جنگل‌های ارزشمند ثبت جهانی هستند و برای حفاظت از آن‌ها برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این جنگل‌ها به ۱۰۴ حوزه آبخیز تقسیم شده و برای هر حوزه، طرح حفاظتی و جنگلداری نوین منطبق با قانون برنامه هفتم در حال تهیه است که پس از تأمین اعتبارات لازم، به مرحله اجرا خواهد رسید.

افلاطونی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح‌ها و تأمین منابع مالی مورد نیاز، شاهد بهبود شرایط حفاظتی و مدیریتی جنگل‌های هیرکانی و سایر عرصه‌های منابع طبیعی کشور باشیم.