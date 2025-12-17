مه غلیظ، ۶ پرواز فرودگاه اهواز را دچار اخلال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز، ۶ پرواز ورودی و خروجی این فرودگاه امروز چهارشنبه با تأخیر، لغو و توقف تا اطلاع ثانوی مواجه شده است.

این اخلال‌ها عمدتاً به‌دلیل مه غلیظ صبحگاهی و کاهش دید افقی در فرودگاه اهواز رخ داده و بخشی از تأخیرها نیز با عنوان تأخیر عملیاتی پرواز در سامانه ثبت شده است.

در بخش پروازهای ورودی، پرواز شرکت آتا به شماره TBZ۵۶۲۵ از تهران که قرار بود ساعت ۰۶:۳۰ وارد اهواز شود، با تأخیر در ساعت ۰۷:۲۰ به زمین نشست. پرواز شرکت وارش به شماره VRH۵۸۵۲ (تهران– اهواز) که برای ساعت ۰۷:۰۰ برنامه‌ریزی شده بود، باطل اعلام شد. همچنین پرواز ایران‌ایر به شماره IRA۳۱۱ به‌جای ساعت ۰۸:۰۰، با تأخیر تا ساعت ۱۲:۰۵ در مسیر تهران – اهواز انجام می‌شود.

در بخش پروازهای خروجی نیز، پرواز شرکت کارون به شماره KRU۲۶۰۱ از اهواز به تهران که برای ساعت ۰۶:۰۰ برنامه‌ریزی شده بود، با ۳۵ دقیقه تأخیر و در ساعت ۰۶:۳۵ فرودگاه را ترک کرد. پرواز آتا به شماره TBZ۵۶۲۶ (اهواز – تهران) در ساعت ۰۷:۳۰ با وضعیت «تا اطلاع ثانوی» در سامانه ثبت شده و پرواز وارش به شماره VRH۵۸۵۳ در مسیر اهواز – تهران که قرار بود ساعت ۰۸:۰۰ انجام شود، باطل شد.

براساس جدول پرواز روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، مبادی اصلی پروازهای ورودی به فرودگاه اهواز شامل تهران، مشهد، قشم، شیراز، اصفهان، عسلویه، رشت، خارک، بندرعباس و کیش است و در بخش خروجی نیز مقصد تهران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

با وجود این اخلال‌ها، عمده پروازهای ورودی و خروجی امروز فرودگاه اهواز طبق برنامه یا با تأخیر محدود در حال انجام است و برنامه پروازی فرودگاه برقرار است.