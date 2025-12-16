به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی مصطفوینیا ظهر سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین اظهار کرد: خشم یک احساس طبیعی است که همه انسانها آن را تجربه میکنند، اما خطر زمانی آغاز میشود که این خشم به پرخاشگری و رفتار خشونتآمیز تبدیل شود.
وی با بیان اینکه مدارس، دانشگاهها، بازار، محل کار و محلهها باید عاری از خشونت باشند، افزود: بسیاری از جرایم مانند تهدید، توهین و حتی قتل، ریشه در خشم کنترلنشده دارد و نباید این موضوع را سادهانگارانه نگاه کرد.
رئیسکل دادگستری قزوین با اشاره به آمارهای ارائهشده گفت: در هشتماهه سال گذشته، آمار جرایم خشن قابل توجه بود اما خوشبختانه در هشتماهه امسال حدود سه تا چهار درصد کاهش داشته که نشاندهنده اثرگذاری اقدامات فرهنگی، اجتماعی و انتظامی است.
وی تأکید کرد: فرزندان ما همزمان تحت تأثیر خانواده، محیط اجتماعی و رسانهها هستند و پیشگیری از خشونت فقط وظیفه مدرسه نیست.
مصطفوینیا خودآگاهی را نخستین گام کنترل خشم دانست و گفت: باید بدانیم چه عواملی مانند ترافیک، مشکلات معیشتی یا فشارهای روزمره ما را عصبانی میکند تا خشم به پرخاشگری تبدیل نشود.
وی در پایان با هشدار نسبت به خشم پنهان خاطرنشان کرد: کنارهگیری از جمع، افت عملکرد، تغییر رفتار و حتی گرایش به خودکشی از نشانههای خشم پنهان است و خانوادهها، مدیران و همکاران باید نسبت به این علائم حساس باشند.
